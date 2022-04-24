В канун Пасхи Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Враг выпустил 7 ракет с территории Каспийского моря, из них 2 удалось сбить. Однако из-за попадания ракеты в жилой дом погибли 8 человек, а еще 18 – пострадали. Среди погибших – 3-месячная девочка с мамой и бабушкой.

К слову Мы свидетели огромной трагедии – Галкин пообещал отдать Украине деньги, которые заработает в Израиле

"Все – не мы, а что мы тогда там делаем?"

В настоящее время Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми проживают в Израиле. В России с ними отменили все контракты и "затравили" на государственном телевидении. Поэтому Галкин стал больше рассказывать о безрассудстве и жестокости России, вспоминая о ракетных обстрелах Одессы, зверствах в Буче, Мариуполе и других городах Украины.

"Вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день восхождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Гибнет семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Вот как? Объясните мне. Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будни, не только на праздники. Ну, вы одновременно молитесь с патриархом иерусалимским о мире. Вы приезжаете и везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты? Я уже слышал объяснение, что это потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что украинское ПВО сбило эти ракеты. То есть, не должно работать ПВО и тогда все будет хорошо?" – говорит в видео Галкин.

В таком количестве страшных вещей виновата Россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче – это не мы, малайзийский боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы. Все – не мы. А что мы тогда там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших. Светлая память,

– сказал Галкин.

Он закрыл комментарии в публикации, поскольку заявил, что на него была направлена ​​целая "армия ботов", которым платили за наибольшее количество слов в оскорбительных комментариях:

"Я выключаю комментарии, потому что достаточно уже комментаторы с фабрики троллей заработали денег на моих постах. Я сначала не мог понять, почему они пишут такие длинные комменты, а потом узнал, что они получают пословно свои копеечки. Это как надо быть неуверенным во мнении народа, чтобы вливать такое количество госбюджета в эту фабрику троллей, чтобы они делали вид, что народ и власть едины", – сказал Галкин.