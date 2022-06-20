Год назад 23-летняя Лиза Василенко, ставшая популярной благодаря сериалу "Школа", уехала строить карьеру в России – стала участницей текток-дома. Там она оскандалилась фразой "лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", по которой теперь плачется перед украинским народом.

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Лиза Василенко извинилась за скандальную фразу "лучше сдохнуть здесь, чем в Украине"

Я действительно говорила такую фразу, за которую мне стыдно, за которую я получил определенный хейт. Этот хвост тянется за мной в течение года. Всю сущность этой фразы я поняла только сейчас, когда началась война. Я извинялась, мне действительно очень стыдно за то, как я выразилась,

– заявила Лиза Василенко.

Более того, девушка призналась, что любовь к Родине появилась у нее только после нападения России. С 14 лет она занималась моделингом в странах Азии, и те казались ей более развитыми, лучше Украины.

"Война дала о себе знать. В плане зарождения какого-то патриотизма в душе, понимания, что такое моя страна, и что ее нужно защищать, что там живут мои любимые родные люди, для которых это больше, чем просто страна. Мое сознание, мои приоритеты колоссально изменилась… Я другая Лиза. Не та, которая была год назад, с другими мнениями, понятиями. Мы все совершаем ошибки, но я готова нести за них наказание, если это потребуется», – добавила она.

Почему звезда "Школы" уехала из России

С карьерой в России Василенко распрощалась. Сначала она ходила на антивоенные митинги в Москве, а через неделю уехала в Турцию.

Я отказалась от всего: денег, рекламы в России. Это все исчезло для меня в ту же секунду, как все началось. Я очень верна своим принципам, никогда больше,

– подчеркнула Лиза Василенко.

Сейчас блоггерша зарабатывает на платформе для взрослых OnlyFans – около 40 тысяч долларов за три месяца – и живет в Чехии.

Почему Лиза Василенко не хочет ехать в Украину

В Украину, в родной Днепр, блоггер возвращаться не планирует, потому что "никак не сможет там реализовываться".

"Из-за того, что происходит война, я не обязана топить себя дальше и свои мечты. Я имею право на жизнь. Я сожалею, переживаю, сочувствую, но я не оставляю себя. Я тоже заслуживаю какой-то хорошей жизни, и продолжаю искать себя дальше", – издала Лиза Василенко.