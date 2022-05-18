Сестра ведущего Тимура Мирошниченко жила в коттеджном городке, что неподалеку от Богдановки. В эти селения вошли русские военные и временно оккупировали.
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Тимур Мирошниченко о доме сестры
Ведущий поделился, что его родные почти две недели прожили в оккупации, но со временем почти всем селом решили бежать.
"Почти две недели они были в оккупации, потому что их городок со всех сторон был перекрыт техникой россиян. И на свой страх и риск они прыгнули в машины и лесами, полями начинали ехать даже не в сторону Киева. В сторону Чернигова сначала лесами выезжали на подконтрольную нашим военным территорию. Дорога, которая обычно занимает 40 минут до центра Киева, в тот день у них заняла восемь часов", – рассказал Тимур Мирошниченко.
Муж добавил, что, к счастью, дом его сестры уцелел. Однако кафиры творили там ужас – переворачивали все вещи внутри, украли все, что смогли и оставили после себя хуже, чем мусорная корзина.
Дом цел, только единственное, что во все дворы заезжали танками, сносили ворота, разбивали окна. Там внутри все перевернуто. Все перевернуто в мельчайшие коробочки. Искали там какое-то золото. Но это не самое ужасное. Самое страшное, что они оставляли в туалетах,
– поразил Мирошниченко.
Как оккупанты "побывали" в домах звезд
- Российские военные выгнали людей из коттеджного городка, где жила Ирина Билык. В ее доме они искали пищу, плавали в ее бассейне и разрушили и украли ценные вещи.
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- Александра Зарицкая из группы KAZKA жила в доме возле Гостомеля. Российские военные ворвались и в ее дом, забрав даже микрофон.