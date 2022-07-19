Это все фейки, – Остапчук посмеялся над оккупантами, которые воруют украинские холодильники
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Украинский телеведущий Владимир Остапчук в очередной раз высмеял российских оккупантов. Он сыграл роль жителя россии, отрицающего мародерство, но стоящий на фоне украинского холодильника.
Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал новое видео на личной странице. Этим роликом он посмеивался над россиянами-мародерами.
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Владимир Остапчук посмеивался над россиянами
Для видео шоумен "перевоплотился" в живущего в Белгородской области россиянина. Он вроде бы возразил, что русские солдаты воруют холодильники.
Как житель Белгородской области я официально заявляю – это все фейки о ваших холодильниках. Понятно?
– сказал Остапчук с забавным акцентом.
После этого он открыл холодильник (видимо, украинский), где было написано: "Слава Украине! Русни п*зда".
Владимир Остапчук высмеял мародеров: смотрите видео
Звезды смеются над оккупантами
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