Уже есть много историй о том, как воюющие в Украине орки обворовывают квартиры, выносят все, даже трусы. А в разговорах с женами кичатся, потому что привезут новые вещи. Михаил Заливако опубликовал саркастический ролик, посвятивший таким "военным" России.

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