Уже есть много историй о том, как воюющие в Украине орки обворовывают квартиры, выносят все, даже трусы. А в разговорах с женами кичатся, потому что привезут новые вещи. Михаил Заливако опубликовал саркастический ролик, посвятивший таким "военным" России.
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"Будет распаковка": забавный ролик о русских девушках
Бизнесмен опубликовал в своем инстаграмме саркастичное видео. В нем показана девушка российского военного, которой он привез украденный "подарок" из Украины. Парень в военной форме говорит: "Русским девушкам удалось забрать своих парней с войны "на Украине". Во второй части видео появляется украинская блоггерша Даша Евтух, которая показывает пакет и говорит: "Иду, сумкой болтаю, довольна. Сегодня будет распаковка".
"Распаковка", – лаконично и с юмором написал Заливако под видео.
"Будет распаковка": смотрите видео онлайн
В комментариях подписчики Заливаки выражают свое впечатление от просмотра такого ролика.
- "Ей, смеяться ведь нельзя. Тихо".
- "Однажды не хорошо смеяться, но так оно и есть".
- "Черный юмор".
- "И смешно, и грешно".
- "Я сейчас разорвусь от смеха".