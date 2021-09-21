Роман Сасанчин признался, как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой

В апреле Роман Сасанчин узнал, что его любимая неожиданно забеременела. Делиться этой новостью с публикой звезда не спешил, а вот родителям рассказал. Мама победителя "Голоса страны" обрадовалась. Какой же была реакция отца, читайте ниже.

Молодые родители утверждают, что их будущий ребенок желанный, однако две полоски на тесте стали неожиданностью как для 23-летней для Иванны, так и для 19-летнего Романа Сасанчина. Девушка была уверена, что не забеременеет из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев. Однако сложилось по-другому.

К теме Роман Сасанчин с "Голоса страны" рассекретил пол будущего ребенка

Победитель "Голоса страны" волновался, как сказать маме о беременности девушки, ведь в то время госпожа Евдокия приходила в себя после тяжелой формы COVID-19.

"Мама, с тобой все хорошо? Ничего не болит? Врачи сбоку есть? Садись, я тебе кое-что скажу", – с этих слов Роман начал серьезный разговор с матерью.

Мама так обрадовалась, говорит: "Будет третья Ромашечка". У папы несколько иная реакция была, говорит: "Ну что, молодец, сынок",

– вспомнил Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин с беременной невестой Иванной / Скриншот с видео

Роман Сасанчин о беременности любимой

Певец никогда не думал, что станет отцом в 19 лет. Однако с Иванкой готов создавать семью и воспитывать детей.

"Если бы на месте Иванки была какая-то другая, я бы уже шел заливаться горем", – признается победитель "Голоса страны". Однако последние месяцы ему приходится несладко.

Рома, готовься к 9 месяцам ада... Мне порой хочется взять шнурок, мыло и... Вот недавно такая истерика была, что я купил не тот йогурт, который она любит. Там капец, что было,

– рассказал Роман Сасанчин.

Несмотря на это юноша готов поддерживать любимую на родах. Как Иванна рассказывала ранее, она родит уже в конце этого года. Сейчас девушка находится на 26 неделе беременности – на 7 месяце.