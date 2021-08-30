Новость о том, что 19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна станут родителями, изрядно удивила сеть. Поэтому будущая мамочка решила пообщаться с поклонниками в сторис, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые вопросы относительно ее беременности.

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Невеста Романа Сасанчина о беременности

Иванна рассказала, что забеременела довольно неожиданно для себя: "Так случилось, что из-за моих нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев гинеколог мне сказала, что не так просто будет забеременеть".

По словам девушки, пара думала, что на то, чтобы завести ребенка, уйдет много времени. Однако произошло все несколько иначе. Иванна подчеркнула, что несмотря ни на что, ребенок очень желанный. То, что Роман с невестой еще не состоят в браке, их не смущает: "просто мы не спешим, на все свое время".

Как Иванна отреагировала на свое состояние

Девушка призналась, что первыми симптомами были боль внизу живота и повышенная температура. К тому же она очень эмоционально на все реагировала. Затем Иванна узнала, что забеременела.

Отреагировала я со слезами, слезами счастья, конечно. В тот день я сделала, возможно, 10 или больше тестов и сразу записалась на УЗИ,

– рассказала невеста победителя "Голоса".

Возлюбленная Сасанчина добавила, что сейчас находится на 23 неделе беременности. Она уже знает пол первенца, но разгласит это позже. Стать мамой она сможет, вероятно, между 14 декабря и 6 января. Иванна также показала фото с УЗИ.



Невеста Романа Сасанчина станет мамой / Фото из инстаграм-сторис

Что известно о беременности невесты Сасанчина