Роман Сасанчин с "Голоса страны" рассекретил пол будущего ребенка
21 сентября 2021 , 11:06Читати новину українською
Источник:"ЖВЛ"
В конце августа невеста 19-летнего Романа Сасанчина Иванна объявила, что беременна первенцем. Будущие родители долго скрывали пол первенца и наконец признались, что у них родится девочка.
Прямо посреди улицы в городе Чертков, что на Тернопольщине, Роман Сасанчин и Иванна лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти. Судя по реакции влюбленных, они мечтали именно о дочке.
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У нас будет дочь. Мы ждали нашу девочку с самого начала, как только узнали о беременности. Ощущение подсказывали, что там маленькая принцеска растет,
– прокомментировала беременная невеста победителя "Голоса страны".
Что известно о беременности невесты Романа Сасанчина
- В мае 19-летний певец сделал предложение девушке Иванне, с которой встречался всего год.
- Фаны предполагали, что причина быстрого бракосочетания пары это беременность Иванны, но пара отрицала слухи. Они заявляли, что хотят пожить для себя.
- Однако, как выяснилось в августе, именно неожиданная беременность возлюбленной ускорила помолвку.
- Как рассказывала Иванна, их ребенок родится в конце 2021 года.
- До появления первенца на свет пара переехала из Киева в Тернополь, съехав с квартиры, которую Роману подарили за победу в "Голосе страны". В столицу они планируют вернуться, как только обустроят жилье – сделают ремонт.