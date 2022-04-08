В честь памяти герцога Эдинбургского в Национальном музее Королевского флота будет показана особая выставка.
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Годовщина со дня смерти принца Филиппа
На выставке, которая будет называться "Служба Ее Величества: роль королевы в сердце семьи Королевского флота" представят военно-морскую форму, которую носил принц Филипп. В частности покажут адмиральскую фуражку. Кроме униформы, там представят фотографии и другие военные экспонаты.
Добавим, королева Елизавета II имеет личную связь с Королевским флотом, поскольку она является женой офицера и дочерью служивших там монархов.
Смерть принца Филиппа: главное
- Муж Елизаветы II умер в 99-летнем возрасте. Это произошло 9 апреля 2021 в Виндзорском замке, в кругу самых родных.
- Букингемский дворец сообщал, что мужчина скончался по "естественным причинам".
- Незадолго до смерти он перенес сложную операцию на сердце и пробыл месяц в больнице.
- Похороны герцога Эдинбургского состоялись 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронили мужчину в Королевской усыпальнице.
- Из-за карантинных ограничений на церемонии присутствовали только ближайшие родственники.
- 17 апреля вся Великобритания вошла в состояние национального траура и опустила флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.
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