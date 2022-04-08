В честь памяти герцога Эдинбургского в Национальном музее Королевского флота будет показана особая выставка.

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Годовщина со дня смерти принца Филиппа

На выставке, которая будет называться "Служба Ее Величества: роль королевы в сердце семьи Королевского флота" представят военно-морскую форму, которую носил принц Филипп. В частности покажут адмиральскую фуражку. Кроме униформы, там представят фотографии и другие военные экспонаты.

Добавим, королева Елизавета II имеет личную связь с Королевским флотом, поскольку она является женой офицера и дочерью служивших там монархов.

Смерть принца Филиппа: главное

Муж Елизаветы II умер в 99-летнем возрасте. Это произошло 9 апреля 2021 в Виндзорском замке, в кругу самых родных.

Букингемский дворец сообщал, что мужчина скончался по "естественным причинам".

Незадолго до смерти он перенес сложную операцию на сердце и пробыл месяц в больнице.

Похороны герцога Эдинбургского состоялись 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Похоронили мужчину в Королевской усыпальнице.

Из-за карантинных ограничений на церемонии присутствовали только ближайшие родственники.

17 апреля вся Великобритания вошла в состояние национального траура и опустила флаги на всех государственных зданиях и военных объектах, кроме Букингемского дворца.