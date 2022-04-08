На честь пам'яті герцога Единбурзького в Національному музеї Королівського флоту покажуть особливу виставку.

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Річниця з дня смерті принца Філіпа

На виставці, яка матиме назву "Служба Її Величності: роль королеви в серці сім'ї Королівського флоту" представлять військово-морську форму, яку носив принц Філіп. Зокрема покажуть адміральський кашкет. Окрім уніформи там представлять фотографії та інші військові експонати.

Додамо, королева Єлизавета II має особистий зв'язок з Королівським флотом, оскільки вона є дружиною офіцера та донькою монархів, які там служили.

Смерть принца Філіпа: головне

Чоловік Єлизавети II помер у 99-річному віці. Це сталося 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку, в колі найрідніших.

Букінгемський палац повідомляв, що чоловік помер з "природних причин".

Незадовго до смерті він переніс складну операцію на серце та місяць пробув у лікарні.

Похорон герцога Единбурзького відбувся 17 квітня в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському замку. Поховали чоловіка в Королівській усипальні.

Через карантинні обмеження на церемонії були присутні лише найближчі родичі.

17 квітня уся Велика Британія увійшла в стан національної жалоби та опустила прапори на всіх державних будівлях і військових об'єктах, крім Букінгемського палацу.

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