Принцесса София очаровала новыми фото трех сыновей: трогательные кадры со знакомства
Шведская принцесса София родила третьего сына 26 марта. В тот же день многодетная мама отправилась домой с новорожденным малышом и познакомила его со старшими сыновьями. Трогательный момент родители зафиксировали на фото.
Источник:инстаграм принцессы Софии
36-летняя принцесса София опубликовала две новые фотографии новорожденного принца Джулиана со старшими братьями – 4-летним Александром и 3-летним Габриэлем. На одном из фото в кадр попал и ее 41-летний муж Карл Филипп, родительская забота которого тронула сеть.
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Новые фото сыновей принцессы Софии и принца Карла Филиппа
Знакомство братьев произошло в королевской резиденции в Юргордене, куда принцесса София отправилась после того, как ее выписали из больницы. Она впервые сфотографировала трех сыновей вместе. Старшие ребята были одеты в повседневную одежду – теплые свитера и темные брюки, а новорожденный Джулиан – в крошечное светлое боди.
Александр и Габриэль держали на руках младшего брата, лежа в постели. На другом фото старший сын королевской четы прижимал маленького Джулиана, а принц Карл Филипп наблюдал за их знакомством, заботливо обняв сына. Принцесса София, которая стала автором фото, поблагодарила за все теплые поздравления в связи с рождением Джулиана и отметила, что теперь в ее жизни четыре принца.
Жизнь подарила мне не одного, а четырех прекрасных принцев,
– трогательно написала принцесса София.
Трое сыновей принцессы Софии / Фото Instagram / @prinsparet
Трое сыновей принцессы Софии с Карлом Филиппом / Фото Instagram / @prinsparet
Беременность принцессы Софии
- Жена Карла Филиппа родила третьего сына 26 марта в 11:19.
- Малыш появился на свет в больнице Дандерюд в Стокгольме, как и его старшие братья Александр и Габриэль. Мальчик и мама чувствовали себя хорошо, поэтому их выписали из больницы сразу после родов.
- Через три дня после появления сына многодетные родители показали его лицо и рассекретили имя. Малыша назвали Джулианом.
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