Шведская принцесса София родила третьего сына 26 марта. В тот же день многодетная мама отправилась домой с новорожденным малышом и познакомила его со старшими сыновьями. Трогательный момент родители зафиксировали на фото.

36-летняя принцесса София опубликовала две новые фотографии новорожденного принца Джулиана со старшими братьями – 4-летним Александром и 3-летним Габриэлем. На одном из фото в кадр попал и ее 41-летний муж Карл Филипп, родительская забота которого тронула сеть.

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Новые фото сыновей принцессы Софии и принца Карла Филиппа

Знакомство братьев произошло в королевской резиденции в Юргордене, куда принцесса София отправилась после того, как ее выписали из больницы. Она впервые сфотографировала трех сыновей вместе. Старшие ребята были одеты в повседневную одежду – теплые свитера и темные брюки, а новорожденный Джулиан – в крошечное светлое боди.

Александр и Габриэль держали на руках младшего брата, лежа в постели. На другом фото старший сын королевской четы прижимал маленького Джулиана, а принц Карл Филипп наблюдал за их знакомством, заботливо обняв сына. Принцесса София, которая стала автором фото, поблагодарила за все теплые поздравления в связи с рождением Джулиана и отметила, что теперь в ее жизни четыре принца.

Жизнь подарила мне не одного, а четырех прекрасных принцев,

– трогательно написала принцесса София.



Трое сыновей принцессы Софии / Фото Instagram / @prinsparet

Трое сыновей принцессы Софии с Карлом Филиппом / Фото Instagram / @prinsparet

Беременность принцессы Софии