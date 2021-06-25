Рианну и A$AP Rocky не хотели впускать в ночной клуб
Источник:Harper's Bazaar
Популярная певица Рианна и рэппер A$AP Rocky на днях отправились на свидание в Нью-Йорке. И со звездами случился курьез – их не хотели впускать в ночной клуб из-за отсутствия документов.
Успешная барбадосская певица Рианна не афиширует личную жизнь. Даже несмотря на публичное подтверждение ее романа с A$AP Rocky, пара редко появляется на публике и выходит в свет вместе. Но недавно папарацци все же сфотографировали звезд на свидании.
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Рианну и A$AP Rocky отказались впускать в ночной клуб
На свидание звездная пара отправилась в один из ночных клубов Нью-Йорка. Но со знаменитостями случился курьез – они не смогли зайти в заведение из-за охранника, который отказался их впускать.
Охранник попросил музыкантов показать их ID-карты, однако, вероятно, Рианна и A$AP Rocky их с собой не имели. Поклонники также считают, что артистку просто не узнали.
Но потом влюбленные все-же смогли зайти в ночной клуб и насладиться отдыхом.
Что известно о романе Рианны и A$AP Rocky
- Знаменитости знакомы лично более десятка лет. A$AP Rocky в 2013 году выступал на разогреве в мировом туре Рианны, участвовал в записи ее песни Cockiness и снимался в рекламе последней коллекции косметики Fenty Skin. Но на публике пара проявляла только дружеские отношения.
- На начало 2020 года появились первые слухи о романе, однако он не был серьезным, по словам инсайдеров. Но в ноябре артистов заметили за обедом с друзьями в одном из отелей Нью-Йорка.
- Чтобы проявить серьезность чувств, Рианна пригласила рэпера отпраздновать Рождество вместе с ее семьей. Поездка прошла замечательно и непринужденно.
- В мае 2021 года A$AP Rocky официально заявил о романтических отношениях с Рианной. Он признался, что исполнительница "стоит миллиона других", а сам чувствует себя прекрасно рядом с любимой. Рэпер высказался и об отцовстве.