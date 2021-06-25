Сейчас пара официально не афиширует свои отношения, а также неизвестно, когда они впервые познакомились. Впрочем, они недавно завершили работу над совместным шоу. Известно, что 42-летний Ант Анстед только несколько дней назад как официально развелся со своей женой Кристиной Хаак. В общем он уже дважды был женат и имеет троих детей от предыдущих браков.

Смотрите также Рианну застали на свидании с A$AP Rocky: эпатажное появление звезд

Что касается 52-летней Рене Зеллвегер, то женщина не имеет детей, но "за ее плечами" – несколько громких романов (с Джимом Керри, Брэдли Купером и другими) и один брак с Кенни Чесни, который длился всего 4 месяца. Последний ее роман был с музыкантом Дойлом Брамхолли II – они встречались с 2012 года, но неизвестно, когда разошлись.

Еще романы, которые недавно всколыхнули Голливуд