Без сомнений, каждый ушедший из жизни в 2022 году оставил след в истории. Это кумиры нынешнего поколения и примеры для будущих поколений. Далее в подборке 24 канала узнайте, кого из культурных деятелей мир потерял в течение этого года.

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В начале года в одном из отелей Орландо нашли тело известного комедианта и звезду сеткома "Полный дом" Боба Сагета. Тогда причин смерти не сообщили, но следов насильственной смерти или злоупотребления наркотиков правоохранители не нашли. К моменту смерти стендап-комику было 65 лет.



Боб Сагет / Фото Getty Images

В январе 2022 года умер известный итальянский бизнесмен и основатель модного дома Cerruti 1881 Нино Черутти. Мужчине был 91 год. Кутюрье скончался в одной из больниц Пьемонта, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.



Нино Черутти / Фото DPA

А американская актриса Реджина Кинг в этом году потеряла единственного сына. 19 января Ян Александр-младший отпраздновал 26-летие, а уже 21 января покончил с собой. Актриса неоднократно рассказывала, что гордится сыном, она глубоко опустошена тем, что он решил уйти из жизни.



Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который покончил с собой / Фото с инстаграмма парня

Утром 21 января скончался комик и актер Луи Андерсон. Он лечился от рака, а последние дни своей жизни провел в клинике в Лас-Вегасе. Ему было 68 лет.



Луи Андерсон / Фото Getty Images

Французский актер Гаспар Ульель был в поездке с друзьями, все вместе катались на лыжах. Но этот отдых окончился трагически. После столкновения с другим лыжником актера госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его. На момент смерти Гаспару было 37 лет.



Гаспар Ульель / Фото Getty Images

Известный французский фотограф Рене Робер трагически погиб в Париже. Он 9 часов пролежал на тротуаре и умер из-за переохлаждения. Вероятно, он потерял сознание, а потом не было сил встать. Художник ушел в 84-летнем возрасте.



Рене Робер / Фото из твиттера Мишеля Момпонте

О смерти культового кутюрье Тьерри Мюглера стало известно 23 января. Ему было 73 года. Точную причину смерти легендарного дизайнера не сообщают, но известно, что он умер "по естественным причинам".



Тьерри Мюглер / Фото Getty Images

Режиссер фильма "Охотники за привидениями" Айван Райтман умер в возрасте 75 лет. Это произошло в Калифорнии. Последние минуты жизни мужчина провел в своем доме с самыми родными, но причина его смерти неизвестна.



Айван Райтман / Фото Getty Images

Культовая фанк-певица и бывшая жена известного джазового исполнителя Майлза Дэвиса Бетти Дэвис окончила жизненный путь 9 февраля 2022 года. Артистке к моменту смерти было 77 лет. Она умерла по естественным причинам.



Бэтти Дэвис / Фото Getty Images

Британский музыкальный продюсер Джамал Эдвардс неожиданно ушел из жизни 20 февраля 2022 года. Мужчине был всего 31 год. Эдвардс сотрудничал с такими звездами как Рита Ора, Джесси Джей, Эд Ширан и многими другими. Мать продюсера сообщала, что причиной его смерти стала внезапная заболевание.



Джамал Эдвардс / Фото из инстаграмма продюсера

Лидер популярной группы The Wanted Том Паркер умер после длительной борьбы с онкозаболеванием. У него была опухоль мозга. О смерти 33-летнего артиста сообщила его жена, с которой у него двое детей.



Том Паркер / Фото из инстаграмма Келси Паркер

О пандемии коронавируса в Украине во время войны, казалось бы, забыли, но она продолжает забирать жизни людей. Именно от COVID-19 в одной из больниц Франции скончался оскароносный композитор. Вангелис Папатанасиу. Ему было 79 лет.



Вангелис / Фото tanea.gr

Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер во сне, когда был в Доминиканской Республике, где снимал новый фильм "Опасные воды". На момент смерти мужчине было 68 лет. Внезапная смерть звезды "Славных ребят" ошеломила мир. Неизвестно, что явилось ее причиной.



Рэй Лиотта / Фото с инстаграмма актера

Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно от старости у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".



Жан-Луи Трентиньян / Фото imdb

Американский актер, звезда "Бегущий по лезвию" Джо Теркел умер в Санта-Монике в Калифорнии. Ему было 94 года. Актер ушел из жизни в больнице, однако точной причины смерти не сообщают.



Джо Теркел / Фото imdb

Также в этом году ушел из жизни автор главной темы "Джеймса Бонда" – композитор Монти Норман. Он умер от непродолжительной болезни на 95-м году жизни.



Монти Норман / Фото "Слух"

Звезда легендарного фильма "Крестный отец" Джеймс Каан также умер в этом году. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Причины смерти семья актера не сообщила.



Джеймс Каан / Фото Кинориум

Также в 2022 году скончалась актриса фильма "Матрица: Революция" Мэри Элис. В 85 лет она ушла из жизни в своей квартире на Манхэттене.



Мэри Элис / Фото The Hollywood Reporter

В возрасте 83 лет скончался американский актер, оперный певец и бизнесмен Пол Сорвино, известный своими ролями мафиози в "Славных ребятах" и сержанта полиции в "Законе и порядке". Он ушел из жизни из-за болезни, с которой боролся несколько лет.



Пол Сорвино / Фото Кинориум

В возрасте 73 года не стало знаменитой актрисы Оливии Ньютон-Джон. Всемирную известность ей принесла роль старшеклассницы Сэнди в фильме "Бриолин", где она сыграла вместе с Джоном Траволтой. С 1992 г. она боролась с раком молочных желез. Актриса скончалась в своем калифорнийском ранчо в окружении семьи и друзей.



Оливия Ньютон-Джон / Фото Paris Match

Японский модельер Иссей Мияке скончался в 84-летнем возрасте. Он ушел из жизни из-за болезни, с которой боролся 2 года.



Иссей Миякэ / Фото Pinterest

Американская актриса Дэнни Дауз умерла в 64-летнем возрасте из-за осложнений от тяжелой формы менингита. Звезда "Района Беверли-Гиллз" несколько дней провела в коме и врачи не давали никаких прогнозов на выздоровление.



Дениз Дауз / Фото из инстаграмма актрисы

Также ушел из жизни режиссер фильмов "Троя" и "Идеальный шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого немецкого сценариста не стало в возрасте 81 года. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.



Вольфганг Петерсен / Фото Ruetir

8 сентября мир всколыхнуло известие о смерти королевы Елизаветы II. Этот день стал потрясением для королевской семьи. Утром дворец сообщал об ухудшении старого здоровья Ее Величества. Тогда все родные срочно уехали в Балморал в Шотландии, где королева проводила каникулы.

Вечером того же дня стало известно о смерти Елизаветы II. После этого была запущена "операция" под названием "Лондонский мост".

Похороны королевы состоялся 19 сентября в Лондоне. С Ее Величеством прощался весь мир, люди собирались на улицах Лондона, чтобы провести королеву в последний путь. Ее похоронили в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия рядом с мужем и его папой, матерью и сестрой. Потом появилось официальное свидетельство, в котором говорится, что королева умерла от "старости".



Королева Елизавета II / Фото Getty Images