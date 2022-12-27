Без сомнений, каждый ушедший из жизни в 2022 году оставил след в истории. Это кумиры нынешнего поколения и примеры для будущих поколений. Далее в подборке 24 канала узнайте, кого из культурных деятелей мир потерял в течение этого года.
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В начале года в одном из отелей Орландо нашли тело известного комедианта и звезду сеткома "Полный дом" Боба Сагета. Тогда причин смерти не сообщили, но следов насильственной смерти или злоупотребления наркотиков правоохранители не нашли. К моменту смерти стендап-комику было 65 лет.
Боб Сагет / Фото Getty Images
В январе 2022 года умер известный итальянский бизнесмен и основатель модного дома Cerruti 1881 Нино Черутти. Мужчине был 91 год. Кутюрье скончался в одной из больниц Пьемонта, куда был госпитализирован для проведения операции на бедре.
Нино Черутти / Фото DPA
А американская актриса Реджина Кинг в этом году потеряла единственного сына. 19 января Ян Александр-младший отпраздновал 26-летие, а уже 21 января покончил с собой. Актриса неоднократно рассказывала, что гордится сыном, она глубоко опустошена тем, что он решил уйти из жизни.
Реджина Кинг с единственным сыном Яном, который покончил с собой / Фото с инстаграмма парня
Утром 21 января скончался комик и актер Луи Андерсон. Он лечился от рака, а последние дни своей жизни провел в клинике в Лас-Вегасе. Ему было 68 лет.
Луи Андерсон / Фото Getty Images
Французский актер Гаспар Ульель был в поездке с друзьями, все вместе катались на лыжах. Но этот отдых окончился трагически. После столкновения с другим лыжником актера госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его. На момент смерти Гаспару было 37 лет.
Гаспар Ульель / Фото Getty Images
Известный французский фотограф Рене Робер трагически погиб в Париже. Он 9 часов пролежал на тротуаре и умер из-за переохлаждения. Вероятно, он потерял сознание, а потом не было сил встать. Художник ушел в 84-летнем возрасте.
Рене Робер / Фото из твиттера Мишеля Момпонте
О смерти культового кутюрье Тьерри Мюглера стало известно 23 января. Ему было 73 года. Точную причину смерти легендарного дизайнера не сообщают, но известно, что он умер "по естественным причинам".
Тьерри Мюглер / Фото Getty Images
Режиссер фильма "Охотники за привидениями" Айван Райтман умер в возрасте 75 лет. Это произошло в Калифорнии. Последние минуты жизни мужчина провел в своем доме с самыми родными, но причина его смерти неизвестна.
Айван Райтман / Фото Getty Images
Культовая фанк-певица и бывшая жена известного джазового исполнителя Майлза Дэвиса Бетти Дэвис окончила жизненный путь 9 февраля 2022 года. Артистке к моменту смерти было 77 лет. Она умерла по естественным причинам.
Бэтти Дэвис / Фото Getty Images
Британский музыкальный продюсер Джамал Эдвардс неожиданно ушел из жизни 20 февраля 2022 года. Мужчине был всего 31 год. Эдвардс сотрудничал с такими звездами как Рита Ора, Джесси Джей, Эд Ширан и многими другими. Мать продюсера сообщала, что причиной его смерти стала внезапная заболевание.
Джамал Эдвардс / Фото из инстаграмма продюсера
Лидер популярной группы The Wanted Том Паркер умер после длительной борьбы с онкозаболеванием. У него была опухоль мозга. О смерти 33-летнего артиста сообщила его жена, с которой у него двое детей.
Том Паркер / Фото из инстаграмма Келси Паркер
О пандемии коронавируса в Украине во время войны, казалось бы, забыли, но она продолжает забирать жизни людей. Именно от COVID-19 в одной из больниц Франции скончался оскароносный композитор. Вангелис Папатанасиу. Ему было 79 лет.
Вангелис / Фото tanea.gr
Голливудский актер и продюсер Рэй Лиотта умер во сне, когда был в Доминиканской Республике, где снимал новый фильм "Опасные воды". На момент смерти мужчине было 68 лет. Внезапная смерть звезды "Славных ребят" ошеломила мир. Неизвестно, что явилось ее причиной.
Рэй Лиотта / Фото с инстаграмма актера
Французский актер Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года. Как призналась его жена, звездный мужчина умер "мирно от старости у себя дома, в Гарри, в окружении своих близких".
Жан-Луи Трентиньян / Фото imdb
Американский актер, звезда "Бегущий по лезвию" Джо Теркел умер в Санта-Монике в Калифорнии. Ему было 94 года. Актер ушел из жизни в больнице, однако точной причины смерти не сообщают.
Джо Теркел / Фото imdb
Также в этом году ушел из жизни автор главной темы "Джеймса Бонда" – композитор Монти Норман. Он умер от непродолжительной болезни на 95-м году жизни.
Монти Норман / Фото "Слух"
Звезда легендарного фильма "Крестный отец" Джеймс Каан также умер в этом году. Он ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Причины смерти семья актера не сообщила.
Джеймс Каан / Фото Кинориум
Также в 2022 году скончалась актриса фильма "Матрица: Революция" Мэри Элис. В 85 лет она ушла из жизни в своей квартире на Манхэттене.
Мэри Элис / Фото The Hollywood Reporter
В возрасте 83 лет скончался американский актер, оперный певец и бизнесмен Пол Сорвино, известный своими ролями мафиози в "Славных ребятах" и сержанта полиции в "Законе и порядке". Он ушел из жизни из-за болезни, с которой боролся несколько лет.
Пол Сорвино / Фото Кинориум
В возрасте 73 года не стало знаменитой актрисы Оливии Ньютон-Джон. Всемирную известность ей принесла роль старшеклассницы Сэнди в фильме "Бриолин", где она сыграла вместе с Джоном Траволтой. С 1992 г. она боролась с раком молочных желез. Актриса скончалась в своем калифорнийском ранчо в окружении семьи и друзей.
Оливия Ньютон-Джон / Фото Paris Match
Японский модельер Иссей Мияке скончался в 84-летнем возрасте. Он ушел из жизни из-за болезни, с которой боролся 2 года.
Иссей Миякэ / Фото Pinterest
Американская актриса Дэнни Дауз умерла в 64-летнем возрасте из-за осложнений от тяжелой формы менингита. Звезда "Района Беверли-Гиллз" несколько дней провела в коме и врачи не давали никаких прогнозов на выздоровление.
Дениз Дауз / Фото из инстаграмма актрисы
Также ушел из жизни режиссер фильмов "Троя" и "Идеальный шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого немецкого сценариста не стало в возрасте 81 года. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.
Вольфганг Петерсен / Фото Ruetir
8 сентября мир всколыхнуло известие о смерти королевы Елизаветы II. Этот день стал потрясением для королевской семьи. Утром дворец сообщал об ухудшении старого здоровья Ее Величества. Тогда все родные срочно уехали в Балморал в Шотландии, где королева проводила каникулы.
Вечером того же дня стало известно о смерти Елизаветы II. После этого была запущена "операция" под названием "Лондонский мост".
Похороны королевы состоялся 19 сентября в Лондоне. С Ее Величеством прощался весь мир, люди собирались на улицах Лондона, чтобы провести королеву в последний путь. Ее похоронили в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия рядом с мужем и его папой, матерью и сестрой. Потом появилось официальное свидетельство, в котором говорится, что королева умерла от "старости".
Королева Елизавета II / Фото Getty Images
Британская актриса, звезда сериала "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет. Актриса ушла из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.
Анджела Лэнсбери / Фото AP
Не стало и Робби Колтрейна, который сыграл Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Он умер в возрасте 72 лет из-за проблем со здоровьем. Одна из болезней, с которыми он боролся за последние годы, – это сепсис.
Робби Колтрейн / Фото из открытых источников
Американский певец, один из основателей рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в 87 лет. Это произошло в собственном доме музыканта в штате Миссисипи.
Джерри Ли Льюис / Фото Википедия
Известный комик и звезда "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП. Ему было 67 лет. Автомобиль, в котором находился комик, врезался в стену. Травмы были несовместимы с жизнью.
Лесли Джордан / Фото Leslie Jordan
В Ланкастере скончался 34-летний американский музыкант Аарон Картер. Его нашли мертвым в ванной. Причины смерти не сообщали, продолжалось следствие.
Аарон Картер / Фото из инстаграммы артиста
Американского рэпера Takeoff застрелили в Хьюстоне. 28-летний музыкант был убит в боулинг-клубе. Он скончался на месте до приезда скорой.
Takeoff / Фото из инстаграмма рэпера
В ноябре 2022 года умер основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Ему было 76 лет, из которых 45 отыграл в группе. 9 лет вокалист боролся с болезнью легких, однако неизвестно, эта ли болезнь стала причиной его смерти.
Ден Маккаферти / Фото Reuters
В этом году мир потерял еще одного героя культовой серии фильмов о "Гарри Поттере". Умер Лесли Филлипс, который озвучил сортировочную шляпу. К смерти ему было 98 лет. Известно, что актер долго боролся с болезнью.
Лесли Филлипс / Коллаж Кино 24
Голливудская актриса Дженнифер Энистон сообщила о смерти отца Джона Энистона. Его не стало в возрасте 89 лет. Причину смерти папы звезда не разглашает.
Дженнифер Энистон с отцом-актером / Фото из инстаграмма звезды
Ушел из жизни и актер "Игры престолов" Вилко Джонсон. В культовой ленте он сыграл немого палача Илина Пейна. Он скончался в 75-летнем возрасте в собственном доме.
Вилко Джонсон / Фото NME
Американский продюсер известной ленты "Крестный отец" Грей Фредериксон умер в 85 лет. Его супруга сообщила, что мужчина мирно скончался в своем доме в Оклахома-Сити после борьбы с раком простаты.
Грей Фредериксон / Фото The Wrap
В США умерла актриса Керсти Элли, известная по ролям в фильме "Двое: я и моя тень" и сериале "Чирс". Ей не стало на 72 году жизни. Актриса ушла из жизни после непродолжительной борьбы с раком.
Керсти Элли / Фото Variety
Лидер знаменитой группы Fleetwood Mac Кристин Макви ушла из жизни из-за болезни. Это произошло в больнице.
Кристин Макви / Фото с инстаграмма певицы
В возрасте 96 лет скончалась мама певицы Шер Джорджия Голт. В сентябре Шер рассказывала, что ее мама была госпитализирована. Она болела пневмонией и часто страдала хроническими заболеваниями. Однако точная дата и причина смерти модели пока так и неизвестны.
Шер с мамой / Фото из твиттера