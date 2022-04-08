Регина Тодоренко прервала молчание после гибели экс-бойфренда в Буче: как она отреагировала
Источник:инстаграм Регины Тодоренко
Шоумен Коля Серга рассказал, что в Буче оккупанты застрелили его друга Алика, какой когда-то встречался с Региной Тодоренко. Он упрекнул коллегу за игнор, а та, на удивление, прервала молчание.
Конечно, надеяться на то, что Регина Тодоренко осудила Россию за войну в Украине – бесполезно. Ее реакция на смерть бывшего парня ну очень лаконична.
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Как Регина Тодоренко отреагировала на гибель экс-бойфренда
В инстаграм-сторис гастролерша опубликовала зажженную свечу, а внизу добавила строки из стихотворения Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в эту бездну".
Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли,
– процитировала Регина Тодоренко.
Правда, неизвестно, так звезда отреагировала на гибель экс-любимого Алика или почтила память всех жертв "русского мира".
Фото из инстаграм-сторис Регины Тодоренко
Через 10 часов певица снова обратилась к 7,9-миллионной аудитории в сторис. "Спасибо вам за поддержку", – написала она, а затем устроила опрос на тему, делят ли ее фоловеры людей по принципу "хороший/плохой, добрый/злой", а мир "на черный и белый".
Напомним, что пока весь украинский шоу-биз осуждает Тодоренко за молчание, она имеет свои отмазки:
- в интервью за 31 марта артистка объяснила, что они с мужем Владом Топаловым "наложили вето на любые политические разговоры". У супругов "не во всем совпадают позиции", поэтому они решили не говорить о войне, чтобы и дальше "любить друг друга как в клятве";
- кроме того, Регина Тодоренко прикрывается беременностью. Ее даже веселят родители, до сих пор находящиеся в Одессе под обстрелами.