Регина Тодоренко пожаловалась на угрозы и обвинила Колю Сергу в хайпе
Источник:инстаграмм Регины Тодоренко
Эксбойфренд Регины Тодоренко погиб от рук оккупантов в Буче. Артистка обвинила коллегу Колю Сергу на хайпе ее имени. Именно Коля рассказал о смерти бывшего возлюбленного Тодоренко, продолжающей молчать о войне.
Певица родом из Одессы, но уже несколько лет живет и развивает карьеру в России. Пока российские оккупанты убивают мирных украинцев, Тодоренко продолжает подло молчать, из-за чего начала получать угрозы.
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Тодоренко начали угрожать
Исполнительница ведет себя так, будто в Украине нет войны. Она остается в России, молчит и оборывается, потому что в ее адрес начали поступать угрозы. И не удивительно, потому что украинцев оборяет такая позиция Регины, когда россияне убивают, пытают и насилуют.
Регини Тодоренко начали угрожать / Скриншот из инстаграм-сториз ведущей
Регина Тодоренко обвинила Сергу в хайпе
Также артистка заявила, что бывший коллега из программы "Орел и решка" Коля Серга пытается хайпировать на ее имени. Он публично рассказал, что орки убили в Буче его друга, ранее встречавшегося с Региной.
Тодоренко написала Коле с вопросом, почему он не сообщил ей об этом лично, поскольку у нее есть номер телефона. Серга прочел сообщение, но не ответил.
Даже несмотря на то, что некоторые мои товарищи публично унижают или хайпируют на моем имени, я все равно буду помогать. Обратите внимание, как человек читает мои сообщения, но не отвечает, а только продолжает хайпировать публично,
– с возмущением написала Тодоренко.
Регина Тодоренко обвинила Сергу в хайпе / Скриншот из инстаграм-сториз ведущей
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Почему Тодоренко молчит о войне
- Артистка объяснила, что она вместе с мужем Владом Топаловым "наложили вето на любые политические разговоры". У супругов "не во всем совпадают позиции", поэтому они решили не говорить о войне, чтобы и дальше "любить друг друга как в клятве".
- Сейчас Тодоренко второй раз беременна, чем тоже прикрывается. Ее даже веселят родители, которые до сих пор находятся под обстрелами в Одессе.