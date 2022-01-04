Святая ночь со звездами: эксклюзивный рецепт рождественского кулеша от Alyosha

4 января 2022 , 14:00
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Источник:

24 канал

Украинская певица Alyosha накануне Святого вечера поделилась с читателями 24 канала рецептом кулеша, который не только украшает ее рождественский стол, но и является известным казацким блюдом.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) присоединилась к рождественскому проекту "Святая ночь со звездами". Она рассказала об особом блюде, которое каждый год есть на ее столе на Святый вечер.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды к Рождеству? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов.

Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

Кулиш для меня – это не просто блюдо. Кулиш – это казацкое блюдо, которое очень любили запорожские казаки, а ведь я из Запорожья! Кроме того, Кулиш – это девичья фамилия моей бабушки. И скажите, куда деться от кулеша? Никуда. Судьба!
– прокомментировала Alyosha.

Alyosha возле елки / Фото с инстаграма певицы

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Рецепт кулеша от Alyosha

Ингредиенты:

  • пшено – 100 граммов;
  • картофель – 5 штук;
  • лук – 1 большой;
  • морковь – 1 штука;
  • корень петрушки;
  • корень сельдерея;
  • укроп;
  • петрушка;
  • лавровый лист (по вкусу);
  • соль (по вкусу);
  • растительное масло.

Способ приготовления кулеша от Alyosha:

  • Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.
  • Лук нарезаем кубиками.
  • Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
  • Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.
  • Корни сельдерея и петрушки тоже моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками.
  • Обратите внимание, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому следует использовать только часть корня.
  • К отварному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.
  • Тушим все в течение 5 – 10 минут.
  • В готовое блюдо добавляем зелень.
  • Подаем кулеш к праздничному столу.

Приятного аппетита!

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Alyosha с семьей возле елки / Фото с инстаграма певицы

Автор: Христина Кобак