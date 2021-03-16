Королевская семья всегда притягивала к себе внимание миллионов. А когда в ней появилась фигура Меган Маркл это внимание увеличилось вдвое. Каких правил заставляли придерживаться Меган Маркл и ее маму во время пребывания в Лондоне – читайте в материале.

После скандального интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри, миллионы глаз еще более пристально наблюдают за жизнью этой пары. Много деталей о жизни супругов за пределами королевского дома уже успели облететь сеть. Однако появились и новые, связанные с их жизнью в Лондоне.

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Период проживания Меган Маркл в Лондоне был для нее нелегким. Герцогиня постоянно чувствовала себя одинокой и изолированной от общества. О таком тогдашнем состоянии женщины сообщил инсайдер. Беспокоясь о самочувствии Меган, ее мать Дория Регланд, решила навестить дочь.



Меган Маркл с мамой

Это было в 2019 году, сразу после рождения первенца Меган и Гарри – Арчи. Дория остановилась во Фрогмор-коттедже – тогдашней загородной резиденции герцогов Сассекских. По словам инсайдера, тогда представители королевской семьи установили для Меган и ее матери жесткие правила, согласно которым они практически не могли покидать дом без лишней необходимости.

Вероятно, во дворце не хотели, чтобы Маркл лишний раз попадала в поле зрения репортеров, и были возмущены тем, что ее фотографии в то время слишком часто "светились" в прессе. По этой причине герцогине и ее маме запретили выезжать в Виндзор даже для того, чтобы выпить кофе.

После интервью, которое пара дала известной ведущей Опре Уинфри, королевская семья оперативно среагировала и ответила, что вся семья является весьма расстроенной, узнав о сложности последних лет жизни Гарри и Меган.

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