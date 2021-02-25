Американский рэпер Канье Уэст, как оказалось, хотел продать драгоценности, которые когда-то подарил Ким Кардашян. Мужчина не хотел, чтобы они напоминали ему о прошлом, ведь он до сих пор любит светскую звезду.

Рэпер пытался это сделать за несколько дней до того, как она официально подала на развод. Мужчина побывал у двух ювелиров, но последние две недели детали продажи еще обсуждаются.

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Известно, что Канье Уэст в свое время подарил ей немало ценных украшений. К примеру, кольцо Ким стоило три миллиона долларов, а ее кольцо от Lorraine Schwartz – миллион долларов. В издании объясняют, что украшения Канье хотел продать не из-за корыстных целей, а потому, чтобы они не напоминали ему о прошлом.

Канье недавно сказал, что больше не хочет быть связанным с "брендом" Кардашян, но он был так подавлен, потому что все еще любит Ким,

– рассказал инсайдер издания о его неожиданном поступке.

Мужчина сейчас проживает непростой период, ведь он до сих пор не может смириться с разводом и жалеет из-за того, что все потеряно. "Для него это трудно, он очень несчастен", – отметил источник.

Относительно реакции Ким Кардашян на это, то в СМИ отмечают, что "Ким была в ярости из-за отвратительного поступка Канье".

Что известно о разводе пары?