Канье Уэст хотел продать драгоценности перед заявлением Ким о разводе
Американский рэпер Канье Уэст, как оказалось, хотел продать драгоценности, которые когда-то подарил Ким Кардашян. Мужчина не хотел, чтобы они напоминали ему о прошлом, ведь он до сих пор любит светскую звезду.
Источник:The Sun
Рэпер пытался это сделать за несколько дней до того, как она официально подала на развод. Мужчина побывал у двух ювелиров, но последние две недели детали продажи еще обсуждаются.
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Известно, что Канье Уэст в свое время подарил ей немало ценных украшений. К примеру, кольцо Ким стоило три миллиона долларов, а ее кольцо от Lorraine Schwartz – миллион долларов. В издании объясняют, что украшения Канье хотел продать не из-за корыстных целей, а потому, чтобы они не напоминали ему о прошлом.
Канье недавно сказал, что больше не хочет быть связанным с "брендом" Кардашян, но он был так подавлен, потому что все еще любит Ким,
– рассказал инсайдер издания о его неожиданном поступке.
Мужчина сейчас проживает непростой период, ведь он до сих пор не может смириться с разводом и жалеет из-за того, что все потеряно. "Для него это трудно, он очень несчастен", – отметил источник.
Относительно реакции Ким Кардашян на это, то в СМИ отмечают, что "Ким была в ярости из-за отвратительного поступка Канье".
Что известно о разводе пары?
- Первые слухи о проблемах в семье появились во время карантина, а затем – и во время предвыборной кампании Уэста. С тех пор они как будто жили отдельно и редко виделись. Ким призналась, что у ее мужа биполярное расстройство.
- Новость о разводе пары прогремела из разных источников в начале января 2021 года. 19 февраля представители пары официально заявили в СМИ, что супруги разводятся.
- Они поженились в 2014 году, провстречавшись до этого 2 года. Брак стал первым для Уэста и третьим для Кардашян. У них четверо детей – Норт, Сэйнт, Чикаго и Псалм.
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