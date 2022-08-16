Я люблю свою Тину, – Тарас Цымбалюк признался в чувствах к экс-жене из Мариуполя
Источник:ЖВЛ
В июне Тарас Цымбалюк разошелся с супругой Тиной, в браке с которой прожил всего год. После разрыва они не общаются, ведь каждый вышел из отношений с обидой. Однако, как выяснилось, актер до сих пор любит бывшую.
Об этом звезда сериала "Поймать Кайдаша" признался в августе, спустя два месяца после расставания с визажисткой Тиной Антоненко. Тарас Цымбалюк объяснил, что не готов к новым отношениям, потому что до сих пор любит жену.
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Тарас Цымбалюк до сих пор любит экс-жену
Я люблю свою Тину до сих пор и мне не нужны новые отношения сейчас, как минимум… Я не знаю, еще сколько,
– заявил Тарас Цымбалюк.
"Странные какие-то чувства, честно говоря. Это все неприятно, тяжело. Просто должно пройти время. Никаких ключей к этому нет, чтобы по щелчку все выключилось", – добавил актер.
Он признался, что не развелся с Тиной официально, они до сих пор муж и жена. Более того, Цымбалюк надеется на воссоединение, однако пока, по его словам, им лучше не видеться.
"Видимо, нам нужно какое-то время, чтобы мы вообще не виделись", – признался актер.
Тарас Цымбалюк с экс-женой Тиной / Фото из инстаграма актера
Что известно о браке Тараса Цымбалюка
- С Тиной Антоненко Тарас Цымбалюк познакомился на съемках клипа Монатика "Вечность". Они встречались два года, а в сентябре 2020-го он сделал предложения любимой в прямом эфире "Танцев со звездами".
- Пара поженилась 3 июля, сыграв скромную свадьбу в Карпатах. Актер не звал журналистов на церемонию, на их празднике было всего 15 человек.
- 19 июня 2022 года супруги объявили о разрыве. Тина намекнула, что на их расставание повлияла война: "Война – большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытание не проходят. Наша не стала исключением".
- Потом Тарас Цымбалюк прокомментировал развод с женой и признался, что "каждый вышел из этих отношений со своими обидами".