Актер Тарас Цымбалюк признался, что еще не готов говорить о разводе с женой Тиной, как она сама. Однако он приоткрыл занавес личной жизни.

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Тарас Цымбалюк о разводе с женой

Актер рассказал, что разошелся с Тиной около месяца назад. Они не живут вместе и планируют официально развестись.

Каждый вышел из этих отношений со своими образами, кто-то чем-то недоволен. Это нормально. Но я Тине помогу в любой момент – привезу, увезу. Я не закрываю никаких дверей, мы развелись людьми по отношению друг к другу,

– поделился мужчина.

"Сама понимаешь, какое непростое время. Поэтому на семейных отношениях это тоже оставляет отпечаток. Не скажу, что мы развелись из-за войны, но, как ни крути, это все равно огромная депрессия для каждого человека, огромная драма и рана. И ты через призму этой раны ежедневно общаешься со своим человеком, воспринимаешь его каждый день через призму всего, что происходит в Украине", – добавил Тарас Цимбалюк.

О неожиданности и возможном участии в "Холостяке"

Тарас Цымбалюк признался, что расставание было неожиданным для пары.

Не могу сказать, что это Тина поставила точку, но неожиданно. Я еще полтора месяца назад об этом не думал. Спустя полтора месяца это стало фактом. Мне кажется, это для любого человека неожиданно – когда окончательно ставится точка,

– рассказал актер.

"Ты еще за неделю до этого думаешь: "Ну, не знаю, может это все перетрется и мы найдем общий язык по каким-то вопросам". Мне 32 года и у меня есть модель образцовой семьи в лице моих родителей. Я считал, что на данном этапе мне хочется какого-нибудь развития своей семьи, поэтому я совершенно не планировал оказаться в статусе холостяка".

Тарас добавил, что когда ему предложат участие в шоу "Холостяк", он может согласиться: "Я не планирую никаких отношений сейчас и хочу прежде как-нибудь свой мужской стержень разобрать, все проанализировать. Поэтому вполне возможно, если на каком-то этапе мне предложат участие в этом проекте, и я буду один, я могу согласиться".