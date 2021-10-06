Разруха повсюду, – Оля Полякова чинит крышу в своей квартире

Украинская певица Оля Полякова еще зимой жаловалась на то, что у нее обвалился потолок. Сперва она планировала обращаться в ЖЭК или другие органы, но решила самостоятельно заняться ремонтом.

Известная украинская певица Оля Полякова занялась ремонтом роскошной квартиры в Печерском районе Киева. Она поделилась с поклонниками, как проходит этот процесс.

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Оля Полякова чинит потолок

Исполнительница показала кран, который был во дворе ее дома.

Это кран, который, наконец, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, сейчас здесь идет ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше,

– поделилась звезда.

Оля Полякова продемонстрировала, как выглядит ее квартира во время ремонта. Певица была вынуждена убрать большинство вещей или понакрывать их клеенками.

Интересно, что артистка чинит крышу за свой счет. Однако не только в своем подъезде, но и в соседних трех.

"Послушала ваши советы, что стоит все взять в свои руки и сделать за свой счет и делаю за свой счет. Разруха у меня здесь сейчас повсюду. Потому что потолок пришлось менять, все прогнило", – поделилась певица.

Проблемы с квартирой Оли Поляковой