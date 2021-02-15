Знаменитая артистка Оля Полякова пожаловалась, что ее дорогую квартиру в Печерском районе Киева затопило. Уже несколько лет в доме певицы течет крыша, однако коммунальные службы упорно игнорируют проблему.

Сейчас Оля Полякова с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой живут в огромном загородном доме под Киевом. Однако в столице звезда имеет просторную квартиру в Печерском районе. Из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому жилье певицы, расположенное на последнем этаже здания, затопило.

Горячая тема Говорю то, что думаю: Оля Полякова объяснила свои слова о Тине Кароль на шоу "Маска"

Как выглядит квартира Оли Поляковой на Печерске

Знаменитость призналась, что только весной сделала новый дорогой ремонт, а теперь его портит вода, которая течет с потолка. Она отметила, что уже неоднократно жаловалась в Печерскую районную администрацию и ЖЭК, однако там просто не поднимают трубку.

Оля Полякова добавила, что беспокоится не только о свежем ремонте, но и о жизни людей. В инстаграм-сторис она показала огромные сосульки, свисающие из окон квартиры, и заметила, что они могут "упасть и убить людей".

У меня опять течет крыша. Все это падает, капает в квартиру. Это просто какой-то ад, и это продолжается уже очень-очень много лет. Я обращаюсь, я с ними ссорюсь, а всем все равно. Вот мой дорогущий ремонт, которому постепенно наступает хана,

– пожаловалась Оля Полякова.

Чтобы хоть как-то спасти жилье от потопа, знаменитость расставила по всей квартире пластиковые миски. Однако они не спасают ситуацию, ведь вода уже выступила на стенах и потолке.

Квартиру Оли Поляковой затопило: смотрите видео онлайн