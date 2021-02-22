Неделю назад королева украинской сцены Оля Полякова пожаловалась, что в ее роскошной квартире в Печерском районе Киева течет крыша. Певица уговаривала коммунальщиков убрать снег, однако те на просьбы не отреагировали. Поэтому утром в доме звезды обвалился потолок.

Из-за оттепели с крыши многоэтажки в центре Киева начал сходить снег. Поскольку элитная квартира Оли Поляковой расположена на последнем этаже, то в выходные в жилье текло с потолка, а утром 22 февраля он обвалился.

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В квартире Оли Поляковой обвалился потолок

Звезда показала, что потолок в просторной гостиной с дорогим ремонтом обвалилась на кожаный диван и журнальный столик. В детской комнате до сих пор течет, так что с потолка выпадают лампочки. Звездная мама отметила, что инцидент произошел тогда, когда дочери Мария и Алиса собирались в школу, поэтому дети едва не пострадали от "оттепели".

Я просила ЖЭК убрать снег еще в минувшую пятницу. Всем было все равно. На выходных текло с потолка, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, это все начало падать. У меня обвалился потолок,

– рассказала Оля Полякова.

Звезда пожаловалась, что работники ЖЭКа отреагировали на ее просьбу только в понедельник, 22 февраля. Она была очень зла, поэтому не подбирала слов. Оля Полякова заверила, что "миллион раз писала, ходила, обращалась, просила", однако как соседям, так и коммунальщикам на все безразлично.

"За что они берут деньги? За что я каждый месяц плачу около 35 тысяч гривен за коммунальные услуги в этом глупом районе. Я живу в бомжатнике", – эмоционально высказалась артистка.

Она подчеркнула, что не будет пользоваться своими связями и обращаться к влиятельным друзьям и знакомым, ведь платит за коммунальные услуги, за обслуживание дома, поэтому действовать по закону. Оля Полякова планирует вновь обращаться в ЖЭК.

Напомним, ранее Оля Полякова показала, как затопило ее роскошную квартиру в центре Киева, ведь уже много лет в доме течет крыша. Вода, что текла с потолка, испортила дорогой ремонт, а через огромные сосульки звезда не могла открыть окна. На следующий день коммунальщики таки сбили сосульки, однако снег с крыши так и не убрали.