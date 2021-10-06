Відома українська співачка Оля Полякова зайнялась ремонтом розкішної квартири в Печерському районі Києва. Вона поділилась з прихильниками, як проходить цей процес.

До слова Не схвалюю, але підтримую, – Оля Полякова пояснила, чому не критикує доньку за лайку в піснях

Оля Полякова лагодить стелю

Виконавиця показала кран, що був у дворі її будинку.

Це кран, який, нарешті, лагодить мій дах. Подивіться на мою бідну квартиру, наразі тут відбувається ремонт. Це дах, який цьогоріч впав моїм дітям на голову. Я зараз роблю ремонт на даху,

– поділилась зірка.

Оля Полякова продемонструвала, як виглядає її квартира під час ремонту. Співачка була змушена прибрати більшість речей або понакривати їх клейонками.

Цікаво, що артистка лагодить дах власним коштом. Однак не лише у своєму під'їзді, але й у сусідніх трьох.

"Послухала ваші поради, що варто все взяти у свої руки й зробити власним коштом і роблю своїм коштом. Розруха у мене тут зараз всюди. Тому що стелю довелося міняти, бо все прогнило",- поділилася співачка.

Проблеми з квартирою Олі Полякової