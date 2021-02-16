Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как затопило ее квартиру в Печерском районе Киева. Артистка поделилась, что коммунальные службы наконец пришли сбить сосульки, которые могли упасть на прохожих.

Оля Полякова пострадала от непогоды. Уже несколько лет в киевском доме, где она живет, протекает крыша. Из-за этого испортился дорогой ремонт в ее элитной квартире. Исполнительница также жаловалась на огромные сосульки, которые не только заградили ее окна, но и создают опасность для людей, которые проходят под ними.

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В инстаграм-сторис Полякова рассказала, что коммунальные службы не реагируют на ее просьбы прийти, починить крышу и сбить сосульки. Из-за повышения температуры на крыше дома начал таять снег. Жилье певицы расположено на последнем этаже, поэтому его затопило. Лишь через несколько дней коммунальные службы все-таки отреагировали на ее обращение и пришли сбить сосульки.

Оля Полякова о сосульках на доме

Огромные глыбы льда свисали из окон квартиры знаменитости. Оля показала, что из-за этого уже не может открыть окна. Через несколько часов после таких сторис исполнительницы, работник ЖЭКа все-таки пришел сбивать эти сосульки.

Полякова вышла на улицу и уже оттуда показала, как происходит этот процесс. Также артистка поинтересовалась у соседей, правильно ли, что ЖЭК реагирует лишь после того, как жители домов начинают ругаться. Соседи певицы поддержали ее и отметили, что работники коммунальных служб не всегда должным образом выполняют свою работу.

С дома, где живет Оля Полякова, сбивают сосульки: смотрите видео онлайн