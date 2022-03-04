Дочь Анна от второго мужа Ольги – Виталия Борисюка 2 марта имела юбилей. Пока неизвестно, находится ли девушка в Украине, но актриса рассказывала, что отправила ее в безопасное место.

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"Наша родная девочка, Анечка! Вот и наступило твое 20-летие! Эти фото мирных времен такие трогательные и милые сердцу! Мы готовили столько сюрпризов, встреча с семьей и друзьями еще неделю назад… А потом жизнь поделилась на до и после… Всей душой верю, что все хорошее и хорошо еще будет в твоей жизни, главное, чтобы кончилась война и мы были вместе! С днем ​​рождения!" – написала трогательная звездная мамочка.

На снимках девушка счастливо обнимает надувные шарики, а также позирует на детских фото вместе с родными. Подписчики пожелали девочке счастливой и мирной жизни в комментариях. В частности, присоединились к поздравлениям звездные коллеги Ольги: Екатерина Бужинская и Павел Зибров, у которого самого недавно дочь праздновала 25-летие .

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Стоит добавить, что рядом со счастливой датой в дом Ольги Сумской на днях пришла беда – с началом военных действий в Украине, 27 февраля, у нее скончалась мама – заслуженная артистка Украины Анна Сумская .