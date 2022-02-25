Ожесточенные бои на территории Украины продолжаются. Украинские воины защищают наши земли и дают достойный отпор врагу. 24 февраля они до последнего защищали остров Змеиный.

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Ольга Сумская о пограничниках из Змеиного

Российские оккупанты предлагали гарнизону острова Змеиный сдаться. Наши защитники дали врагам мужественный отпор, однако, в результате все погибли. Во время боев за эту территорию Украина потеряла 13 Героев.

Они – Герои Украины! Они – пример несокрушимости духа настоящего украинца! Они погибли за нас с вами!

– высказалась Ольга Сумская.



Украинские пограничники погибли на острове Змеином / Фото из инстаграма Сумской



Украинские пограничники погибли на острове Змеином / Фото из инстаграма Сумской