Четверть столетия назад 21 февраля в семье Павла и Марины родилась дочь Диана. Сейчас она работает в команде отца, где ведет его социальные сети и решает все вопросы по его пиару. Муж благодарен ей и судьбе, что у него выросла такая умная и талантливая дочь.

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Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт. И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик,

– написал растроганный артист.

Зибров добавил, что вместе с Дианой он – молодой, упорный и веселый. Диана всегда ведет его за собой в молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме и следит за его творчеством. "Наша мама спокойна, что передала меня в надежные руки умной дочурке. Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни", – признался исполнитель.

Мужчина также опубликовал несколько архивных снимков с дочерью и показал, как она выглядит сейчас.

Павел Зибров поделился фотографиями с дочерью / Фото из инстаграма артиста

Полный текст публикации Павла Зиброва:

"Сегодня, 21 февраля в нашей семье большой праздник – 25 лет назад родилась наша дочь Диана, наше счастье, наша надежда, наша большая любовь!"

Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт. И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик.

С ней я – молодой, упорный, веселый. Дианка ведет меня за собой в молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме, следит за моим творчеством. Она со мной на всех съемочных площадках, интервью, концертах. Наша мама спокойна, передавшая меня в надежные руки умной дочурке. Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни.

Дианочка, дорогая доченька!

Будь здоровой, любимой, счастливой.

Пусть судьба тебе улыбается.

Пусть Господь Бог бережет тебя под мирным небом нашей Мамы Украины.

С днем ​​рождения, моя единственная девочка, моя Любовь, моя Дианочка!"