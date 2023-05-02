Я обжиралась, – Рамина прокомментировала похудение и показалась в джинсах, из которых выпадает

За последние четыре месяца Рамина Эсхакзай похудела на 11 кг. Сейчас она весит 52 и ей приходится ушивать джинсы, которые покупала год назад. Интервьюер прокомментировала свой потрясающий результат.

На днях 31-летняя Рамина похвасталась похудением и пообещала, что пойдет на спорт, чтобы тело было упругим. Поэтому уже ушивает джинсы, из которых откровенно выпадает, и делится, как довела себя до 63 килограммов, а потом сбросила 11.

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Рамина прокомментировала похудение на 11 килограммов

Пришла ушить джинсы, которые покупала в начале вторжения. Я купила их год назад, когда приехала в Вену с зимними вещами. Тогда вес был 63 килограмма. На 11 килограммов больше, чем сейчас,

– прокомментировала Рамина.

Рамина похудела на 11 килограммов / Скриншот с видео

Рамина похудела на 11 килограммов / Скриншот с видео

Однако блогерша подчеркнула, что такое поразительное похудение – это результат работы не только с нутрициологом, но и с психологом, потому что в начале вторжения она "едой закрывала потребность в одобрении, тревожность", "на людях ела мало, а сама обжиралась". Сейчас Рамина более спокойная и больше не заедает стресс.

"То, что я наконец-то похудела – это результат не только 4 месяцев работы с нутрициологом. До этого были и школа питания, и курсы в телеграмме. То, что я не могла так долго похудеть, набирала вес, чувствовала себя некомфортно в этом весе – это было связано с моим психологическим состоянием, с моим отношением к этому миру. Я не замечала людей, которые пичкают меня негативом. И я как ежик молчала, а потом "гав" пассивной агрессией на кого-то из близких, на подписчиков своих, на критиков. Я стала спокойнее, пофигистичнее, прекратила оправдываться. Это все работа с психологом", – высказалась Рамина в инстаграм-сторис.