Полетели на Бали и выступили для россиян: группа Quest Pistols попала в громкий скандал

Украинская поп-группа Quest Pistols на днях выступила на острове Бали. Певцы попали в громкий скандал в сети, поскольку исполняли свои треки на русском. К тому же на их выступлении присутствовали россияне.

Как оказалось, исполнители стали приглашенными гостями на дне рождения Рафаэля Ромена, которому исполнилось 33 года. Мужчина делает неоднозначные заявления в своих социальных сетях по поводу войны в Украине.

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Quest Pistols выступили для россиян

Именинник в своих инстаграм-сторис пел трек российского исполнителя SHAMAN "Я русский". Несмотря на это, в его социальных сетях есть видео под песню группы Kalush Orchestra – Stefania, где мужчина якобы показывает, как с друзьями готовится к победе Украины.

Кроме того, на его празднике были и другие гости, которые имеют связь с Россией. В частности, Роксана Геллер, которая долгое время живет на Бали, однако порой ездит в Москву и публикует оттуда фото. Среди гостей также был стоматолог, который в 2018 году фотографировался на Красной площади в Москве. Однако у него есть фото из Одессы. Более того, в отметках под публикацией Рафаэля есть Артур Агаджанян. На своей странице в инстаграмме он публиковал сторис с праздника. Но также у него есть видео из Москвы, опубликованные в 2021 году.

Реакция сети

Пользователи соцсетей возмущены, что украинские артисты ездят на частные праздники, когда военные и гражданские не могут себе этого позволить:

"Время запретить всем звездам ездить на корпоративы. Другие мужчины тоже хотели бы уехать, заработать денег и вернуться. Многие семьи потеряли кормильцев и только звезды скулят, что мало денег и мало корпоративов. Закон должен быть один для всех";

"Браво, лицемерам";

"Мне так болит, что всякие Савлеповы, Остапчуки, Потапы, Монатики, Горбуновы катаются туда-сюда, кайфуют, зарабатывают деньги. А ребята, которые на передовой, в Национальной гвардии, в спасательных службах, не могут даже приехать домой на 10 дней, потому что огромные потери на фронте. Кто-то кайфует, а кто-то умирает за будущее Украины";

"Как можно развлекать россиян, когда родной брат находится в плену у россиян?";

"Я в шоке от Quest Pistols. Если действительно они на видео поют для россиян, въезд обратно в Украину им нужно запретить".

Не только Quest Pistols

Отметим, что в июне солист группы Антон Савлепов сообщил, что его брат Сергей Строев уже больше года считается пропавшим без вести. Артист предполагает, что он, как и тысячи других гражданских, попал в русский плен.

Ведущий Владимир Остапчук также попал в скандал из-за выступления для россиян. Оказывается, шоумен уехал за границу, чтобы провести там день рождения для украинки Юлии Буряк, на котором находились россияне. Праздник состоялся на острове Миконос в Греции.

"Праздник проводил по-украински и русски, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", – комментировал тогда Остапчук.

На днях оказалось, что телеведущий Юрий Горбунов в марте 2022 года дважды пересекала границу Украины и Молдовы. Это зафиксировали молдавские пограничники. 1 марта 2022 года 52-летний Горбунов вместе с двумя детьми – шестилетним Иваном и двухлетним Данилой – впервые покинул Украину. Позже 26 марта шоумен уезжал из Украины уже сам – ездил на элитный испанский курорт. Он раньше говорил о том, что не смог бы уехать за границу когда в стране война. Такими словами ведущий комментировал позицию Влада Ямы, который не возвращается в Украину.