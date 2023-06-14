Деталями артист поделился в видеообращении, опубликованном на канале KefirchikTV в ТикТок. Отметим, что на официальной странице Савлепова в Інстаграм этого видео пока нет.

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Брат Антона Савлепова пропал без вести

Певец поделился, что уже год его брат Сергей Строев тоже считается пропавшим без вести и до сих пор ничего о нем не слышал.

Эта печальная трагическая история затронула и мою семью. Мы уже больше года ничего не слышали о Сергее. Да, мой брат, гражданский пленник. Такой же, как и многие другие наши соотечественники, которые просто хотели жить в Украине под украинским флагом,

– заявил Савлепов.

Артист обратил внимание на вопрос обмена гражданскими пленными. Ведь Антон Савлепов сам родом из Харьковщины, которая была оккупирована в начале полномасштабного вторжения России.

Музыкант подчеркнул, что обычные люди выходили на митинги против российских окупантов, за что те держали их по подвалам, пытали. По его словам, некоторые возвращались морально и физически искалечены, а о других до сих пор ничего не известно.

"Пленных гражданских почти не обменивают, они редко попадают в списки и по документам они фактически даже не пленные. Наши родственники, граждане и патриоты просто пропали без вести", – сказал Савлепов.

К слову, на днях певец Виталий Козловский сообщил, что ему пришла повестка. Артист уже прошел военно-больничную комиссию. В соцсети музыкант показал фото, как заполнял документы в военкомате.