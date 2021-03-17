Американская plus-size звезда Эшли Грэм засветила аппетитные формы тела в ванной комнате, создав вид, будто только что вышла из душа. Она примерила на себе трендовый купальник бежевого цвета.

В своем профиле звезда оставила несколько соблазнительных фото, на которых демонстрирует свое тело. Заметим, что через год тело после родов пришло в норму и теперь она смело участвует в различных сексуальных фотосессиях.

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Соблазнительная Эшли Грэм

На одной из них она позировала в ванне, примерив трусики с высокой посадкой и удобный топ бежевого цвета. Ее волосы были замотанное в белое полотенце, а лицо – едва подчеркнуто макияжем. Вероятно, Эшли Грэм фотографировалась для какой-то рекламы или глянца, импровизируя спа-процедуры у себя дома. Женщина выглядела улыбающейся и счастливой.

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Примечательно, что для фотосессии модель сделала депиляцию подмышек, поскольку на ее предыдущих фото можно увидеть небритые зоны под руками. Звезды часто прибегают к таким спекуляциям, ведь так поддерживают мнение, что женщины не должны брить тело, если они этого не хотят.

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Комментаторы под этой публикацией разделились на два лагеря: те, кто за откровенность, и те, кому не нравится раскованность Эшли: