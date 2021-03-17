Пышнотелая Эшли Грэм показала фигуру в белье в душевой кабине: фото
Американская plus-size звезда Эшли Грэм засветила аппетитные формы тела в ванной комнате, создав вид, будто только что вышла из душа. Она примерила на себе трендовый купальник бежевого цвета.
Источник:инстаграм Эшли Грэм
В своем профиле звезда оставила несколько соблазнительных фото, на которых демонстрирует свое тело. Заметим, что через год тело после родов пришло в норму и теперь она смело участвует в различных сексуальных фотосессиях.
К слову Кайли Дженнер похвасталась аппетитными формами в крохотном белье: пикантное фото
Соблазнительная Эшли Грэм
На одной из них она позировала в ванне, примерив трусики с высокой посадкой и удобный топ бежевого цвета. Ее волосы были замотанное в белое полотенце, а лицо – едва подчеркнуто макияжем. Вероятно, Эшли Грэм фотографировалась для какой-то рекламы или глянца, импровизируя спа-процедуры у себя дома. Женщина выглядела улыбающейся и счастливой.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Примечательно, что для фотосессии модель сделала депиляцию подмышек, поскольку на ее предыдущих фото можно увидеть небритые зоны под руками. Звезды часто прибегают к таким спекуляциям, ведь так поддерживают мнение, что женщины не должны брить тело, если они этого не хотят.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Комментаторы под этой публикацией разделились на два лагеря: те, кто за откровенность, и те, кому не нравится раскованность Эшли:
- "Вы восстанавливаете волосы под мышками, ты замечательная!!!"
- "Теперь я хочу купить платье из этого материала, спасибо, что побудили меня снова его надеть. Я уже много лет ограничиваюсь брюками и шортами".
- "Ты мне так сильно нравишься. Но что хорошего в небритых подмышках, мне может объяснить хоть одна женщина? Вы считаете это хорошим?"
- "Эшли, ну зачем? Побрей же подмышки! Они имеют неприятный запах, когда их не бреешь. Такая красивая, а подмышки небритые".
Поделиться новостью