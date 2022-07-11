Трое из Донбасса без дома: Дурнев, Бедняков и Птушкин приехали на выставку сгоревшей техники

В Праге, Чехия, 11 июля началась выставка подбитой техники российской армии, которую посетили трое украинских ведущих. Символично, что все они из Донецкой и Луганской областей, временно находящиеся под оккупацией россиян.

На демонстрацию подбитой российской техники "Украина – щит Европы" Алексей Дурнев, Андрей Бедняков и Антон Птушкин приглашают на 18.00, локация – Latenska Plan. Мужчины призывают прийти украинцам на выставку, а также взять за компанию своих друзей-чехов. Так они хотят показать, что украинцы делают с теми, кто посягает на их землю, а также показать последствия реальной войны, которая не где-то далеко.

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На общем фото три украинских ведущих стоят на фоне сгоревшего танка. Антон Птушкин отметил, что через 54 года после "Пражской весны" российские танки снова стоят в Чехии. Правда, они уже никогда не сдвинутся с места.



Антон Птушкин, Андрей Бедняков и Алексей Дурнев в Праге / Фото из инстаграм-сторис



Российская подбитая техника в Праге / Фото из инстаграмм-сторис Птушкина



Российские танки в Праге на демонстрации / Фото с инстаграмм-сторис

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