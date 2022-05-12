С начала войны Андрей Бедняков не находился в родном городе. Но там были его родные и друзья. Большинство из них смогли уехать из Мариуполя. Но до этого пережили настоящий ад.

К слову "Ты не становишься мудрее, ты становишься один": как Андрей Бедняков пережил потерю мамы

Мама болела. Я написал об этом в инстаграмме. До этого никто не знал. Именно поэтому пытался приезжать к ней постоянно. Когда начались взрывы, маме становилось все хуже и хуже. С каждым снарядом. Она все ощущала и знала. Даже в первый день сказала: "Ну все. Это конец",

– рассказал Андрей Бедняков в интервью проекту "Денисов Time. Война".



Бедняков с мамой в Мариуполе / Фото из инстаграммы ведущего

Телеведущий рассказал, как они с родными успокаивали маму в первые дни войны.

"Говорили, что все будет нормально, все пройдет. Но маме становилось хуже. Родные уехали из Мариуполя, потому что не хотели хоронить маму во дворе, потому что люди, которые были в городе, хоронили родных прямо во дворах", – поделился Андрей.

Мама Беднякова скончалась

К сожалению, мама Андрея скончалась в начале апреля. Телеведущий не успел с ней попрощаться и узнал об этом от сестры только через некоторое время. По ее словам, она не хотела огорчать брата, но мама уже давно находилась в коме. Здоровье женщины ухудшалось после каждого взрыва, она больше месяца провела в заблокированном Мариуполе. Бедняков говорил, что "русский мир" – хуже самой страшной болезни.

Страшно, что я даже не смогу проститься с мамой. Я ведь доехал бы только до ближайшего блок-поста. Уверен, что рано или поздно приеду, чтобы проститься с ней. Когда на той территории снова будет развеваться украинский флаг,

– эмоционально выразился Бедняков.

Отметим, что Андрей сейчас находится в Украине, а его жена с дочерью – за границей. Пока он запрещает возвращаться им в Киев.