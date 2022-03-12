Именно российские власти, президент изолировали Россию от цивилизованного мира. Миллионы россиян стали изгнанниками. Антон Птушкин подчеркнул, что после этой войны Украина станет еще более свободной, а у россиян будет клеймо войны на поколение.

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Обращение Антона Птушкина к россиянам

"Где я был эти 8 лет? Я родом из Луганска, прожил там большую часть жизни. Луганск – это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-то забирали дом? Представьте, что город, где вы когда-нибудь ходили в школу, учились в университете, работали, проводили вечеринки, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестал быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого я знал. Вместо них приехали люди на военной технике. После этого воспоминания о Луганске, его людях вызывали только боль.

Для меня люди Донбасса – это не пропагандистский образ распятого мальчика, а реальные люди. Мои родные, друзья, знакомые. Часть из них в 2014 году уехала, чтобы построить новую жизнь, а часть осталась, потому что не смогла уехать или не захотела. Сейчас плохо всем – и тем, кто уехал, и тем, кто остался. И мне жалко всех, чтобы вы там не говорили о 8 годах.

Самое время задать вам вопрос о фашистах. Как вы знаете, я уроженец Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке, недавно поселился в центре Киева. За все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве точно могу сказать, что неонацистов гораздо проще увидеть на федеральных каналах, чем на улицах Киева.

Мифы о притеснении русскоязычного населения в Украине и фашистов у власти – это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой. Она осталась ложью, в которую многие из вас поверили и до сих пор считают истиной. Но это не так.

Эта ложь сейчас приобретает новые формы. Сейчас ею пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса, бомбардировку Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит по-русски. Их жители никогда не являлись бандеровцами или неонацистами. Сейчас все они жертвы войны, которую развязала ваша власть. Надеюсь, уже никто не верит в "спецоперацию"?

Почему я молчал все эти 8 лет? Я не молчал, а путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его вам. Я хотел, чтобы вы, как и я, увидели его. Но еще больше хотел, чтобы вы сами начали путешествовать и познавать мир. Чтобы увидели, какой он разный, многонациональный, как в нем люди могут жить вместе, во всеобщее благо. Не захватывать чужие территории с помощью армии, а развивать собственные.

Для меня путешествия – это синоним современного человека, потому что они дают возможность развиваться и сравнивать. Как сказал Ирвин Велш (шотландский писатель, – 24 канал), Только в тот момент, когда ты начинаешь путешествовать по миру, понимаешь, что не так с тем местом, где ты родился и вырос.

В путешествиях есть возможность понять, чего не хватает и что нужно поменять в твоей стране. Не хочу никого пугать, но вам уже нельзя сравнивать. Вам даже нельзя выражать собственное мнение. Так за вас решили власть и президент. А 24 февраля он решил, что и нам нельзя. Прикрываясь ложью, приказал бомбить Украину. "Зеленые человечки", российских войск нет на Донбассе, Россия не будет нападать на Украину, в "спецоперации" не участвуют срочники – ложь. Что бы вам ни говорили телеведущие, это война для того, чтобы вы боялись. Чтобы вам не с чем было сравнивать.

Практически весь свободный мир осудил эту войну. Даже нейтральная Швейцария, что вообще беспрецедентно. Россию в этом конфликте поддержали только 4 страны: Беларусь, КНДР, Сирия, Эритрея. Будем честны, для Эритреи это пиар-ход, чтобы весь мир наконец-то запомнил ее название. Тогда у вас не закралось мнение, может Россия что-то делает не так ли? А после того, как десятки компании, несмотря на убытки, ушли из страны, чтобы не запятнать репутацию, ничего не почувствовали?

В этом смысле Путин уже выиграл. Теперь вам еще сложнее путешествовать, вас еще больше угнетают. Целое поколение россиян, возможно больше никогда не уедет за границы России. Целое поколение россиян будет жить с клеймом этой войны. Возможно, сейчас вы этого не понимаете, но так и будет. Ибо эта война не является освободительной. Она преступна. Причина, почему она началась уже в прошлом. Сейчас плохо всем сторонам конфликта. Украину эта война сделает еще сильнее и свободнее. Но за это мы, скорее всего, заплатим огромную цену. Что будет с вами – решать вам", – сказал Птушкин.