Известный украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев признался, что некоторые его родственники все еще находятся в Мариуполе. Однако ему неизвестно, как они сейчас.

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Алексей Дурнев о родственниках в Мариуполе

Ведущий поделился, что во временно оккупированном городе есть тетя и двоюродный брат, с которыми нет связи.

Не понятно, какова их судьба. Дней 10 назад общие знакомые их вроде бы видели. Говорили, что с ними все хорошо, насколько это может быть. Но больше с ними не было связи,

– признался Алексей.

Муж поделился мнениями, для чего русские захватчики разбомбили его родной город.

"Если рассуждать без эмоций, мне моя голова подсказывает, что не в их пользу так себя вести. Если, например, раньше можно было предположить и быть при этом правыми, что существовали люди, которые думали, что присоединение к РФ или вступление их армии на территорию Донецкой области, которая осталась – хорошо, так после такого поведения и событий, я думаю, что этих людей значительно меньше", – отметил Дурнев.

Заметим , Алексей Дурнев готов восстанавливать родной Мариуполь , как только состоится деблокада. Он хочет создать фонд, приобщить к нему известных мариупольцев и заняться, например, культурными зданиями. Блогер планирует говорить об уничтоженном Мариуполе на международном уровне и надеется на гранты от Европы.