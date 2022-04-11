Известный украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев признался, что некоторые его родственники все еще находятся в Мариуполе. Однако ему неизвестно, как они сейчас.
Обратите внимание Без инстаграма она – никто, – Алексей Дурнев о Софии Стужук, которой не простят молчание
Алексей Дурнев о родственниках в Мариуполе
Ведущий поделился, что во временно оккупированном городе есть тетя и двоюродный брат, с которыми нет связи.
Не понятно, какова их судьба. Дней 10 назад общие знакомые их вроде бы видели. Говорили, что с ними все хорошо, насколько это может быть. Но больше с ними не было связи,
– признался Алексей.
Муж поделился мнениями, для чего русские захватчики разбомбили его родной город.
"Если рассуждать без эмоций, мне моя голова подсказывает, что не в их пользу так себя вести. Если, например, раньше можно было предположить и быть при этом правыми, что существовали люди, которые думали, что присоединение к РФ или вступление их армии на территорию Донецкой области, которая осталась – хорошо, так после такого поведения и событий, я думаю, что этих людей значительно меньше", – отметил Дурнев.
Напомним, в Мариуполе также были родственники Андрея Беднякова. Они неделями не выходили на связь, но в начале апреля смогли эвакуироваться.