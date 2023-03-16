Джамала в очередной раз подчеркнула, что Крым — это Украина. Ранее она рассказывала, что ее знакомым и родным ждут освобождения и радуются "хлопку" на полуострове.

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Певица заверила, что для нее Крым всегда был украинским и так будет всегда.

Для меня так было, есть и будет. Это мой дом, мои родители, мои корни… Борьба за Крым продолжается. В пределах полуострова тоже. За время полномасштабного вторжения сопротивление жителей Крыма усилилось,

– заявила Джамала.



Джамала показала фото из Крыма / Фото с ее инстаграммы

Джамала отреагировала на годовщину псевдореферендума

По ее словам, в феврале – марте 2014 года в псевдореферендум, который в Крыму незаконно провела России, тысячи людей на полуострове выходили на митинги с лозунгами: "Герои не умирают!". "Люди, которых я знаю лично, топили бесстрашно за свой дом. За Украину", – вспоминает она.

Джамала говорит, что когда началась оккупация Крыма, это стало для нее очень болезненной новостью.

Помню эти ощущения до сих пор. Мы собирались на Майдане, устраивали митинги и концерты. Мы делали все, чтобы нас услышали. Тем временем Россия распространяла свои фейки,

– отметила она.

Исполнительница напоминает, что в этот день, 16 марта 2014 года, россияне провели свой псевдореферендум в Крыму. "Врали тогда, делают это и сейчас. Мы же каждый день доказываем, что Крым — это Украина. Знаю, что я не одна в этой борьбе", – говорит она.



Джамала показала фото из своего выступления в Крыму / Фото с ее инстаграммы

Борьба за Крым продолжается

Певица объяснила, что сейчас борьба продолжается. В частности, за время полномасштабного вторжения сопротивление жителей Крыма усилилось.

Патриотические открытки, граффити, сине-желтые ленты, распространяемые на полуострове – это все намекает оккупантам, что им здесь не место. Более того, с сентября 2022 года на территории активизировалось партизанское движение,

– ответила Джамала.

Она добавляет, что украинская песня стала настоящим символом сопротивления – крымчане теперь поют по-украински на улицах Ялты и Симферополя.

К слову, крымскотатарская певица Джамала 18 мая вспоминала о своих покойных предках, которых насильственно депортировала советская власть с территории Крыма. Она отметила, что как когда-то, так и сейчас – Россия убивает и забирает все, что связано со свободным народом.