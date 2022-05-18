Артистка говорит, что прошло столько лет, а методы российского режима – нет. Как когда-то, так и сейчас Россия убивает и забирает все, что связано со свободным народом.

К слову Тогдашние и нынешние палачи, – Зеленский почтил жертв геноцида крымскотатарского народа

"18 мая. Болит еще больше обычного. До этого я никогда и представить не могла, что история может повториться. 78 лет назад советская власть устроила геноцид крымскотатарского народа. Сегодня мы переживаем геноцид украинского народа со стороны России", – говорит звезда.

Она рассказала, что каждый год с семьей ехала чествовать память жертв депортации в Крым, а после оккупации в 2014-м – возлагала цветы возле памятника в Херсоне.

В этом году Россия оккупировала Херсон. Там сейчас пытают и убивают тех, кто не согласен с режимом. Времена изменились, а методы режима – нет. Но наш народ станет ему поперек горла,

– подытожила Джамала.



Джамала возле памятника в Херсоне / Фото из фейсбука артистки

"Это была история моей семьи"

В прямом эфире на D1 18 мая Джамала рассказала, что видит цикличность истории в том, что произошло в 1940-х и сейчас.

"Это была история моей семьи. История всего нашего рода. Когда я 24-го утром собирала своих детей, думая, что надеть на них теплее всего и скорее спуститься в подвал, а потом вечером мы поехали в Тернополь, то я никогда не думала, что буду повторять картину своей прабабушке. Она с 5 детьми на руках, утром 18 мая, когда пришли советские солдаты и сказали – 15 минут на сборы. Всех их погрузили в товарные вагоны. Они без еды и воды поехали в среднюю Азию. Маленькая дочь не выдержала двухнедельной дороги и скончалась. Бабка пыталась у солдат просить, чтобы похоронить, но те просто выбросили ее.

И я слышала эту историю, каждый день, когда мы садились за стол, дедушка рассказывал ее снова и снова. В детстве меня эти истории раздражали, но когда я повзрослела, то поняла – мы должны это знать, чтобы не повторять, чтобы передавать дневники своей истории. Я не могу быть отдельным человеком, без своей страны, без своего знамени, без своей истории. Я – украинская певица крымскотатарских корней, и для меня это очень важная позиция, которую я гордо несу,

– говорит победительница Евровидения-2016.