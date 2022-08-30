Певица Джамала поддерживает связь со знакомыми и родными во временно оккупированном Крыму. Звезда призналась, как они чувствуют себя и ждут ли возвращения в Украину
Читайте также Джамала вышла на паркет "Танцев со звездами" и покорила польское жюри: сколько баллов поставили
Джамала о знакомых в Крыму
Исполнительница рассказала, что ее знакомым и родным достаточно тяжело, потому что они понимают, что с россией им точно не стало лучше. Поэтому они радуются "хлопкам" и ждут Украины.
"Знаю точно, что им тяжело эмоционально, они приспособились, да, они работают. Там все знают, весь подгрудок, даже кровь знает, что под россией нам никогда не было в Крыму хорошо. Исторически, со времен той же Екатерины. Все знают точно, что им с нами не по одной дорожке. Они говорят о том, что ждут, и даже радуются, когда взрывается, и даже шутят, что им было грустно", – поделилась Джамала.
Они знают, что они ждут. Как человеку, как женщине, мне хотелось бы избежать потерь. Я не хочу, чтобы люди гибли. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что наше должно вернуться, – это я точно знаю,
– подчеркнула звезда.
Как другие звезды общаются с родственниками в Крыму
- Илона Гвоздева рассказывала, что ее мама поддерживает контакт с родными. Однако она решила не затрагивать тему войны и политики, потому что в начале вторжения родственники в Крыму не верили, что российские бомбы летят целенаправленно на мирных украинцев.
- Ведущий Слава Демин в Крыму имеет бывшего тестя, который был очень рад "приходу россии" на территорию полуострова. Сын Демина самостоятельно принял решение вообще не общаться с пророссийским дедушкой.
- Маша Ефросинина, считающая Керчь своим родным городом, с 24 февраля перестала общаться с родней в Крыму. Она призналась, что ее близкие ни разу не поинтересовались, в безопасности ли она и ее дети.