Певица Джамала поддерживает связь со знакомыми и родными во временно оккупированном Крыму. Звезда призналась, как они чувствуют себя и ждут ли возвращения в Украину

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Джамала о знакомых в Крыму

Исполнительница рассказала, что ее знакомым и родным достаточно тяжело, потому что они понимают, что с россией им точно не стало лучше. Поэтому они радуются "хлопкам" и ждут Украины.

"Знаю точно, что им тяжело эмоционально, они приспособились, да, они работают. Там все знают, весь подгрудок, даже кровь знает, что под россией нам никогда не было в Крыму хорошо. Исторически, со времен той же Екатерины. Все знают точно, что им с нами не по одной дорожке. Они говорят о том, что ждут, и даже радуются, когда взрывается, и даже шутят, что им было грустно", – поделилась Джамала.

Они знают, что они ждут. Как человеку, как женщине, мне хотелось бы избежать потерь. Я не хочу, чтобы люди гибли. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что наше должно вернуться, – это я точно знаю,

– подчеркнула звезда.

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