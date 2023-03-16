Джамала вчергове наголосила, що Крим — це Україна. Раніше вона розповідала, що її знайомим та рідним чекають визволення та радіють "бавовні" на півострові.

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Співачка запевнила, що для неї Крим завжди був українським і так буде завжди.

Для мене так було, є і буде. Це мій дім, мої батьки, моє коріння… Боротьба за Крим триває. В межах півострова також. За час повномасштабного вторгнення спротив мешканців Криму посилився,

– заявила Джамала.



Джамала показала фото з Криму / Фото з її інстаграму

Джамала відреагувала на річницю псевдореферендуму

За її словами, у лютому – березні 2014 року до псевдореферендуму, який в Криму незаконно провела Росії, тисячі людей на півострові виходили на мітинги з гаслами: "Герої не вмирають!". "Люди, яких я знаю особисто, топили безстрашно за свій дім. За Україну", – пригадує вона.

Джамала каже, що коли почалась окупація Криму, це стало для неї дуже болючою новиною.

Пам‘ятаю ці відчуття досі. Ми збиралися на Майдані, влаштовували мітинги та концерти. Ми робили все, щоб нас почули. Тим часом Росія поширювала свої фейки,

– зазначила вона.

Виконавиця пригадує, що в цей день, 16 березня 2014 року росіяни провели свій псевдореферендум у Криму. "Брехали тоді, роблять це і зараз. Ми ж щодня доводимо, що Крим — це Україна. Знаю, що я не одна у цій боротьбі", – каже вона.



Джамала показала фото зі свого виступу в Криму / Фото з її інстаграму

Боротьба за Крим триває

Співачка пояснила, що зараз боротьба триває. Зокрема, за час повномасштабного вторгнення спротив мешканців Криму посилився.

Патріотичні листівки, графіті, синьо-жовті стрічки, що поширюють на півострові – це все натякає окупантам, що їм тут не місце. Ба більше, з вересня 2022 року на території активізувався партизанський рух,

– відповіла Джамала.

Вона додає, що українська пісня стала справжнім символом спротиву – кримчани тепер співають українською на вулицях Ялти та Сімферополя.

До слова, кримськотатарська співачка Джамала 18 травня згадувала про своїх покійних предків, яких насильно депортувала радянська влада з території Криму. Вона зазначила, що як колись, так і зараз, – Росія вбиває і забирає все, що пов'язане з вільним народом.