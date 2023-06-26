"Я не уважаю Лободу": что известно о Дарье Вдовенко, которая вышла на протест в Харькове

Сеть возмутил скандал со Светланой Лободой. Напомним, что певица унизила 16-летнюю Дарью Вдовенко, пришедшую ее выступление в Харькове с плакатом против Лободы. Что известно о юной протестующей – читайте в нашей статье.

Сама Лобода на выступлении вела себя цинично – допрашивала девушку, кто ей за это заплатил, унижала ее и нарушала личные границы, передает 24 Канал. В то же время Дарья держалась достойно, несмотря на то, что была одна с таким плакатом.

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Почему Дарья вышла на протест

В комментариях 24 Каналу девушка призналась, что акцию для антиконцерта Лободы устроила спонтанно.

Она была дома, когда увидела в соцсети приглашение на бесплатный концерт. Девушка быстро взяла ватман, написала слоган "Харьков без Лободы" и поехала в харьковский зоопарк, где выступала певица.

Я увидела, что в Харькове будет концерт Лободы и подумала, что это мой шанс. В моем городе у меня появился шанс, чтобы проявить свою позицию,

– заявила Дарья Вдовенко.

Девушка уверяет, что давно хотела принять участие в общественной жизни, так что просто не могла пропустить это событие. Хотя, по ее словам, она немного нервничала. "Пока ехала нервничала, пока туда шла, стояла некоторое время, то нервничала. Но дальше, чем больше я проводила там времени, тем более спокойной становилась", – объяснила Вдовенко.



Дарья Вдовенко устроила протест против Лободы / Фото newsroom.kh.ua

И останавливаться Дарья не собирается. По ее словам, Лобода говорила, что хочет сольный концерт в Харькове. "Если она все-таки решит его провести, то я была бы рада его тоже посетить. И уже даже с некоторыми единомышленниками", – ответила Вдовенко.

Как на пикет отреагировали местные

Девушка признается, что ее поддержали харьковчане, за что она благодарна. Однако многие были безразличны, а некоторые, как и Лобода, заявляли, что Дарье заплатили за эту акцию. По ее словам, в начале пикета к ней часто подходили люди фотографироваться и благодарили за ее позицию.

Это действительно помогало. В моменты, когда большая толпа людей стоит, и ты думаешь, а может, реально ты дура какая-то, а тут подходят и говорят: "Класс! Молодец!" В такие моменты вера в свои действия появлялась снова,

– объяснила Вдовенко.

Но потом все больше людей подходили с вопросами, почему она так думает, почему так написала, что не так. "Иногда были достаточно провокационные вопросы", – добавила Дарья.

Что девушка думает о Лободе

Дарья не скрывает, что ей не нравится деятельность Светланы Лободы – то, что певица делала с 2014 года по 24 февраля 2022 года.

Ну, и сейчас немного не нравится. То есть из-за ее концертов, выступлений в России, из-за выступлений на пропагандистских каналах, у олигархов она выступала, у Януковича. Из-за всего этого и не только я не уважаю Лободу,

– высказалась Вдовенко.

16-летняя девушка отметила, что во время выступления Лобода подошла к ней и спросила о деньгах. Также у нее были тезисы, будто девушка завербована.

Напомним, что впоследствии Лобода извинилась в соцсетях, однако Дарья не верит ей. "Я не знаю, можно ли это трактовать как извинение. Ведь оно достаточно сомнительно, поскольку противоречит ее действиям, которые были на концерте. То есть она сказала, что уважает, ценит, но на самом деле – нет, этого не было видно", – считает она.

Что известно о 16-летней протестующей

Отметим, что Дарья простояла с плакатом до конца, пока Лобода не завершила свое выступление. После того, как видео с одиночным пикетом Вдовенко разлетелось по сети, ей написали знакомые и одноклассники с поддержкой.

Известно, что Даше Вдовенко всего 16 лет. В этом году она окончила одну из харьковских школ. Сейчас поступает в вуз и мечтает стать дизайнером.

Юная харьковчанка признается, что не входит ни в какие общественные объединения. На протест она вышла одна из-за того, что все друзья-единомышленники, к сожалению, уехали из Харькова. Дарья признается, что теперь хочет еще активнее участвовать в общественных акциях.

Добавим, что мама Дарьи Вдовенко после видео в соцсетях приехала в зоопарк, чтобы поддержать дочь. Первое, что она ей сказала – гордится ей. Татьяну также возмутило поведение и фразы Лободы о деньгах.



Дарья Вдовенко с мамой Татьяной / Фото Суспільне

Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко