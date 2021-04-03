Стилист и модель Александра поделилась с "Холостяком" крайне личной историей. В подростковом возрасте у нее диагностировали уникальную онкологию, которая могла завершиться параличом и смертью. В инстаграме она подробно рассказала о борьбе с болезнью.

В 5 выпуске "Холостяка" главный герой Михаил Заливако отправил домой 22-летнюю стилистку Александру, за красноречием и идеальность которой не увидел искренности. После вылета экс-участница объяснила, что стремится быть лучшей после того, как получила второй шанс на жизнь – поборола уникальный случай онкологии.

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Александра с "Холостяка" о борьбе с редкой болезнью

На романтическом реалити-шоу девушка объявила, что 17 декабря – ее второй день рождения. Именно в этот день 11 лет назад она перенесла сложную 14-часовую операцию на головном мозге.

Мне было 11 лет, когда врачи поставили страшный диагноз – опухоль основания черепа. Это полный паралич и быстрая смерть. Когда мой случай признали неоперабельным на территории Украины, я уже начала спотыкаться при ходьбе, терять сознание, просыпаться в луже крови на подушке,

– вспомнила Александра.

Она поделилась, что после долгих поисков родители все же нашли в Москве врача, который не побоялся пожертвовать своей репутацией и спас ее. Его красавица называет вторым папой.

Впоследствии он запатентовал метод, которым оперировал девочку, и получил премию "Призвание 2012" как один из лучших врачей страны. Однако после операции испытания для Александры не закончились. Она прошла изнурительный период реабилитации.

"Мама сидела у меня возле кровати, ведь мне строго запретили даже садиться. Я потихоньку начала вставать с инвалидного кресла. Потихоньку училась заново ходить. Я вернулась домой, начала ходить в школу и вернулась в спорт, как сильно бы не настаивал на обратном мой врач" , – рассказала экс-участница "Холостяка".





Александра из "Холостяка" в детстве/ Фото Instagram / @manchkina5

​Александра из "Холостяка" с близкими / Фото Instagram / @manchkina5

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После победы над онкологией Александра вернулась в спорт и начала делать то, чего не могут даже здоровые, по ее меркам, люди. С тех пор она решила, чтобудет жить на полную и сделает все, чтобы близкие им гордились.

Этот шанс был дан мне свыше. Второй шанс. Я действительно смогу взять от этой жизни все. "Почему ты хочешь быть лучшей, Саша? Откуда это стремление?" Надеюсь, теперь я исчерпывающе ответила на эти вопросы,

– лаконично завершила девушка.

Добавим, в одном из предыдущих выпусков "Холостяка" воздушная гимнастка Лиза также поделилась личной драмой. Девушка осталась без квартиры и денег путем обмана экс-любимого.