Воздушная гимнастка Лиза стала участницей 11 сезона реалити-шоу "Холостяк", где борется за сердце главного героя Михаила Заливако. Девушка поделилась, что бывшие парни обманули ее. Одному она дала деньги для покупки квартиры в Киеве, однако впоследствии осталась без жилья, любимого и денег.

Елизавета Крутикова посетила пост-шоу проекта "Холостяк", где рассказала о своих предыдущих отношениях. По словам девушки, двое бывших парней обманули ее, в результате чего она осталась без квартиры и без денег.

Смотрите также Я выхожу на волю, – Аня из "Холостяка-11" прокомментировала вылет из шоу

Лиза из "Холостяка-11" об обманах экс-любимых

С первым парнем девушка встречалась полтора года. Со временем пара рассталась. Через некоторое время Лиза и ее экс-бойфренд встретились. Тогда мужчина признавался ей в любви, говорил, что жить без нее не может. А еще рассказал, что у него нет денег. Девушка пожалела и одолжила 7 тысяч долларов.

С тех пор прошло 6 лет. Денег Лиза так и не получила. Она каждый год звонит парню, однако он говорит одно: "Нет денег, нет работы". С этим она ничего не может поделать.

Второй возлюбленный Елизаветы был музыкантом. Они вместе работали. Эти отношения длились 5 лет. Лиза какое-то время работала в Америке, где заработала деньги, за которые хотела приобрести квартиру в Киеве. К тому времени цены на недвижимость упали. Сама Лиза не могла прилететь в столицу, поэтому решила доверить покупку квартиры любимому. Он был единственным человеком в Киеве, которому она смогла довериться.

Читайте также Был секс за деньги, – участница шоу "Холостяк" рассказала о своем тайном прошлом

Парень получил 39 тысяч долларов. Обещал найти проверенного застройщика и приобрести жилье.

Он сфотографировал какие-то документы, чтобы убедить меня, что все хорошо. Я думала, что в 20 лет уже имею собственную квартиру,

– вспомнила Елизавета.

После возвращения в Украину Лиза уже вместе с любимым отправилась по контракту на работу. Впоследствии они работали в Германии в течение 14 месяцев. Елизавета заработала за это время 15 тысяч евро. За эти средства она хотела сделать ремонт в квартире.

Любимый предложил дать эти деньги ему. Он сказал: "А давай я заберу, положу у родителей сейф",

– отметила участница "Холостяка-11".

Лиза призналась, что очень любила парня и доверяла ему. Она была убеждена, что это взаимно, ведь постоянно слышала признания в любви, комплименты. Впоследствии они в очередной раз вместе отправились на работу. На заработанные деньги купили парню квартиру.

Обратите внимание Бывшая жена Богдана из "Холостяка" рассказала, почему оставила фамилию мужа

Я очень доверчивый человек, и, если я чувствую любовь, я все отдаю,

– подчеркнула Лиза.

Так прошло 3 года. Знакомые и родные Лизы начали говорить ей, что квартиры точно нет, ее обманывают. Девушка требовала у любимого ключи от квартиры. Вместо этого получила фальшивые документы и почувствовала обман. Впоследствии он сам рассказал, что квартиру не приобрел.

"Я осталась без квартиры, без денег и без парня", – подытожила Крутикова.