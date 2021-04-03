Проект "Холостяк" продолжает покорять сердца украинских зрителей. После эмоциональной и напряженной недели пребывания во Львове Михаил Заливако попрощался с одной участницей. Кто не смог поразить и заинтересовать "Холостяка" – узнавайте далее.

5 выпуск "Холостяка" состоялся в пятницу, 2 апреля. 10 участниц реалити-шоу отправились во Львов, где имели возможность провести незабываемые дни вместе с Михаилом. Однако, не всем удалось полностью показать себя и найти путь к сердцу Заливаки.

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После насыщенной недели во Львове реалити-шоу "Холостяк" покинула Александра. Во время парного свидания она не смогла открыться Михаилу. Мужчина не увидел в ее красноречивости искренности. Девушка поделилась личной историей, рассказала о борьбе с онкологией. Однако она и в дальнейшем боится сказать то, что не нравится, боится ошибиться в своих словах и продумывает каждое из них.

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9 девушек, которые продолжают строить отношения с Михаилом Заливако, еще на неделю остаются во Львове. 6 выпуск будет богатым на страстные свидания и ожесточенную борьбу.