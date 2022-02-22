Продюсер Wellboy назвал лидера Kalush "барыгой" и обвинил в плагиате

Почти неделю группа Kalush Orchestra договаривалась с Суспільним о поездке на Евровидение-2022. В это время продюсер Wellboy обвинял рэперов в плагиате и торговле наркотиками.

Нацотбор Евровидения стал площадкой для самых громких шоу-бизнесовых скандалов 2022 года. Если Alina Pash исчезла из инфопространства после фейковой справки от пограничников, а Kalush Orchestra пришел к согласию с Суспільним, то продюсер Wellboy лишь разгоняет конфликты. Его претензии посыпались в сторону Олега Псюка.

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Юрий Бардаш о плагиате группы Kalush Orchestra

Продюсер отметил, что песня Stefania, с которой Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении-2022 в Турине, похожа на хит американского рэпера Coolio – Gangsta's Paradise.

Считаю, что это круто и для внутреннего рынка ок. Но на весь мир нужно представлять что-то свое, украинское. А это, к большому сожалению, не про Евровидение. Так что до свидания,

– написал Юрий Бардаш в инстаграме.

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Юрий Бардаш назвал лидера Kalush Orchestra барыгой

В инстаграм-сторис Юрий Бардаш привел отрывки из интервью Олега Псюка, в котором тот признался, что торговал наркотиками. "Шмаль я попробовал в 16. Когда у тебя компания 30 человек и курят все, то странно, если ты этого не делаешь... Разные штучки бывали, трудно сдержаться, когда ты это продаешь", – заявлял лидер Kalush в интервью ютуб-каналу "У Мищенко".

Получается, что Alina Pash ехать не может. Калуш постарался, чтобы она не уехала. Но произошел уникальный "ор" – Kalush ехать тоже не может. Я не думаю, что страна настолько слепа и глуха, чтобы отправить на Евровидение человека, который продавал наркотики. Барыгу, выходит,

– эмоционально прокомментировал продюсер.

Он неоднозначно заявил, что не против барыг, но "когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, то это не подходит".

, таким образом Юрий Бардаш попытался подорвать репутацию Kalush Orchestra перед Евровидением, ведь заявил: