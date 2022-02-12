Харизматичные Kalush Orchestra исполнили на сцене национального отбора песню Stefania. Группу называют одним из фаворитов отбора, сообщает 24 канал.
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Группа сорвала волну аплодисментов
На сцене группа Kalush Orchestra удивляла зрителей народными нарядами и танцами. За выступлением за кулисами наблюдала мама фронтмена, которой песня и посвящена.
Предлагаем и вам посмотреть, как зажигала группа Kalush Orchestra на сцене национального отбора.
Kalush Orchestra – STEFANIA: смотрите видео
Выступление группы вызвало волну аплодисментов в зале. Джамала даже активно подпевала ребятам из Ивано-Франковской области.
Что известно о нацотборе
- В финал национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2022 года прошли 8 исполнителей.
- В первой части шоу выступили Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic. Kalush Orchestra открыли вторую часть финала.
- Победитель Нацотбора выступит на Евровидении-2022 в Турине. Первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая.