Победительница Национального отбора Евровидения-2022 Alina Pash дисквалифицирована. Wellboy высказался, готов ли заменить певицу в Италии.

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Заменит ли Wellboy Alina Pash

Wellboy признался, что даже не знал, что Alina Pash отказалась представлять Украину на Евровидении. Так как он теперь не планирует иметь дело с музыкальным конкурсом.

Я в шоке, что Алина Паш не поедет на Евровидение-2022. Я не слежу дальше за развитием событий. Для меня все прошло, и я оставляю все позади. Я готовлю новые релизы, альбом, материал. Зачем ворошить прошлое?

– заявил артист.

По мнению Wellboy, ему "вообще не очень интересны все скандалы, связанные с Евровидением".

"Все вообще достойны ехать на Евровидение. Что касается того, буду ли я участвовать в следующем году в Нацотборе, скажу, что: дважды в одну реку не войдешь", – поделился музыкант.

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Дисквалификация Alina Pash