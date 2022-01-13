Продюсер известных шоу очень часто работает со знаменитостями. За долгий опыт работы со звездами он определил тех, с кем у него было больше всего конфликтов.

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Завадюк о самых конфликтных звездах

Больше всего ссор и скандалов у Владимира Завадюка было с двумя певицами.

Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Много людей хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так,

– поделился продюсер.

Наталья Могилевская / Фото из инстаграма звезды

Владимир Завадюк также отметил, что в работе со звездами его раздражает эгоизм. По его словам, некоторые не думают о тех людях, для кого шоу может составлять всю жизнь.

"Очень часто, когда в проекте, например, на "Танцах", у нас бывает так, что на площадке около 40 звезд и начинается борьба характеров, мнений, идей. Кто-то хочет выйти раньше, кто-то – позже, кто-то не хочет выходить в этом платье, потому что кто-то уже в похожем платье. Терпеть не могу лицемерие в лицо, а потом за твоей спиной делают не очень классные вещи. Мне это не близко, это не о моих ценностях", – добавил он.

Заметим, недавно Тина Кароль отметилась двумя скандальными заявлениями, как насчет "Голоса страны", так и "Танцев со звездами":

Относительно "Танцев" исполнительница рассказала, что место Иванны Онуфрийчук, которая стала ведущей на шоу, куплено. Она, Юрий Горбунов и сама Тина должны были вести шоу втроем. Но звезда отказалась, потому что не видела в этом успеха.

Вместо этого из "Голоса страны" Тина Кароль ушла потому, что на бэкстейдже проекта начались непонятные интриги и хайп, в которых звезда не хочет участвовать.

Тина Кароль и Владимир Завадюк / Фото из инстаграма продюсера