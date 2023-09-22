Кроме того, артистка выпустила клип на трек. Это была первая работа режиссера Алана Бадоева после 24 февраля 2022 года. По словам клипмейкера, видео было очень сложным, как эмоционально, так и физически, поскольку все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально. В то же время фаны отметили, что клип "разрывает сердце на куски".
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Оля Полякова представила новую песню
Композиция, как и новая видеоработа певицы, демонстрируют изменения, которые произошли в творчестве и ее образе после 24 февраля 2022 года. Ведь с началом полномасштабного вторжения имидж Поляковой стал более взвешенным, а песни приобрели глубинные смыслы. Так, в песне "В твоих объятиях" исполнительница воспевает любовь, за которую каждая женщина готова бороться до последнего.
Видеоработа на песню "В твоих объятиях" выполнена в минималистическом стиле. Так, в начале клипа зритель видит хрупкую Полякову на безграничной кровати, которую через несколько секунд поглощает воронка. Героиня певицы, не жалея сил, пытается выбраться из ловушки, и когда ей это, наконец, удается, идет искать своего любимого мужчину на поле боя.
К тому же клип полон символизма. В частности, пустая кровать в клипе является аллегорией на одиночество украинской женщины, которую с мужем разлучила война.
История о сновидениях украинской женщины родилась мгновенно. Сегодня многие ждут своих мужчин с фронта. Я убежден, что во сне они встречаются с ними, ищут их на поле боя, мысленно становятся ангелами-хранителями своих любимых. Я Олю сразу предупредил, что это будет очень сложный клип как эмоционально, так и физически. Все, что зритель видит в кадре, абсолютно реально,
– прокомментировал клип Бадоев.
Оля Полякова – "В твоих объятиях": смотрите видео онлайн
Реакция сети
В комментариях под клипом поклонники выразили свой восторг как от песни, так и от видео на трек "В твоих объятиях".
- "Оля, я плачу. Алан, спасибо, что так метко передали состояние";
- "Браво. Сильно и до слез. Шикарная работа";
- "Невероятно снят клип! Очень глубокий смысл. Это реалии нашей жизни и Украины";
- "Клип просто сбивает с ног. Алан Бадоев своей работой разрывает сердце на куски. Спасибо, Оля. Все будет Украина!";
- "Очень чувственная композиция и каждая работа Бадоева в самое сердечко! Наконец-то Оля может петь также такие щемящие песни и находить отклик в сердцах украинцев";
- "Это состояние каждой женщины Украины, которая ждет своего героя, падает, но поднимается. Очень сильно. Обожаю Полякову".